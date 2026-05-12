Situación de calle: ¿Qué funciones tendrá el nuevo comité creado por el Ejecutivo?

El Poder Ejecutivo formalizó la creación del Comité de Abordaje Integral de la Situación de Calle, un ámbito interinstitucional que tendrá como objetivo coordinar políticas públicas destinadas a personas en esa situación y promover acciones orientadas a su integración social.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La medida quedó establecida en el decreto n.° 92/026, firmado el 6 de mayo de 2026, en el marco de la Primera Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de la Situación de Calle. Según se señala en la normativa, la iniciativa busca fortalecer la articulación entre organismos públicos vinculados a la temática y potenciar las capacidades de respuesta frente a una problemática que requiere un abordaje conjunto.
El decreto advierte sobre el deterioro en las condiciones de vida y salud de personas que permanecen a la intemperie y que, en muchos casos, mantienen trayectorias prolongadas de desvinculación tanto del sistema sanitario como de los dispositivos de asistencia social. En ese sentido, sostiene que la situación exige respuestas de carácter sociosanitario bajo responsabilidad de distintos organismos estatales.
El nuevo comité será presidido por el Ministerio de Desarrollo Social e integrado también por los ministerios del Interior, Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, y Vivienda y Ordenamiento Territorial. Además, participarán la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Secretaría Nacional del Deporte, la Secretaría Nacional de Drogas, ASSE y la ANEP.
La norma prevé, además, mecanismos permanentes de coordinación con el Congreso de Intendentes.
Funciones principales
Entre las principales funciones asignadas al comité se encuentra el diseño y ejecución de estrategias quinquenales que permitan unificar políticas sectoriales en una misma línea de acción. También tendrá la tarea de desarrollar medidas para prevenir, atender y acompañar a personas en situación de calle, con el objetivo de favorecer procesos de superación e integración social y comunitaria.
Asimismo, el organismo podrá planificar e implementar nuevas actividades y experiencias vinculadas a su área de competencia.