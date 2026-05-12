Situación de calle: ¿Qué funciones tendrá el nuevo comité creado por el Ejecutivo?

El nuevo comité será presidido por el Ministerio de Desarrollo Social e integrado también por los ministerios del Interior, Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, y Vivienda y Ordenamiento Territorial. Además, participarán la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Secretaría Nacional del Deporte, la Secretaría Nacional de Drogas, ASSE y la ANEP.

La norma prevé, además, mecanismos permanentes de coordinación con el Congreso de Intendentes.

Funciones principales

Entre las principales funciones asignadas al comité se encuentra el diseño y ejecución de estrategias quinquenales que permitan unificar políticas sectoriales en una misma línea de acción. También tendrá la tarea de desarrollar medidas para prevenir, atender y acompañar a personas en situación de calle, con el objetivo de favorecer procesos de superación e integración social y comunitaria.

Asimismo, el organismo podrá planificar e implementar nuevas actividades y experiencias vinculadas a su área de competencia.