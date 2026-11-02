Orsi decretará duelo nacional para el martes 3 y miércoles 4 por militares fallecidos

Así mismo señaló que “acompañamos a sus familias, seres queridos y compañeros del Ejército Nacional en este difícil momento”. También manifestó toda su “solidaridad y deseos de pronta recuperación para el efectivo” rescatado.

¿Qué paso en el entrenamiento?

El doloroso episodio se desencadenó durante la noche del jueves, cuando un contingente de aproximadamente veinte efectivos del Ejército realizaba un ejercicio táctico de nado nocturno en la zona costera del departamento de Río Negro.

De acuerdo con el informe preliminar divulgado por la fuerza de tierra, los uniformados se desplazaban vinculados a una «cuerda madre» y contaban con el acompañamiento de botes y kayaks tácticos con instructores a bordo. Por causas que actualmente son materia de investigación judicial y militar, los efectivos se habrían enredado con un obstáculo subacuático, lo que obligó a activar maniobras de emergencia que incluyeron el corte de la línea de sujeción, derivando en que cuatro operadores quedaran sumergidos.

Los cuerpos fueron encontrados durante la madrugada y la mañana del viernes. Las víctimas fueron identificadas como el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo Juan Rocha y el alférez Matías Vasella.

Un cuarto militar, el teniente 2.º Braian Ruiz, logró ser rescatado con vida, reanimado en el sitio del siniestro y derivado de urgencia a un centro de tratamiento intensivo (CTI) local. Posteriormente fue trasladado al Hospital Militar en Montevideo donde evoluciona favorablemente según informó el Ejército Nacional, y por lo tanto a la brevedad será trasladado a cuidados intermedios.