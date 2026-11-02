Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Ejército | Militares | Investigación

Ejercicio nocturno

Ejército entregó el informe sobre la muerte de los tres militares en el río Uruguay

El Ejército entregó el informe sobre la muerte de tres militares en el río Uruguay y ahora Defensa evaluará si corresponde determinar responsabilidades.

El Ejército entregó el resultado de la investigación administrativa sobre la muerte de tres efectivos en el río Uruguay.

El Ejército entregó el resultado de la investigación administrativa sobre la muerte de tres efectivos en el río Uruguay.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, recibió el resultado de la investigación administrativa de urgencia que se inició tras la muerte de tres efectivos durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, frente a Fray Bentos.

El documento será remitido a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, quien deberá evaluar su contenido y determinar si corresponde adoptar medidas ante eventuales responsabilidades por lo ocurrido.

El accidente tuvo lugar el jueves de la semana pasada, cuando un grupo de integrantes del cuerpo de Buzos Tácticos del Ejército realizaba un entrenamiento en aguas del río Uruguay. Por causas que todavía se buscan establecer, cuatro militares se hundieron y arrastraron al resto de los efectivos que participaban en la actividad.

Ante la emergencia, se resolvió cortar la cuerda que mantenía unidos a los aproximadamente 20 integrantes del grupo. Uno de los cuatro militares que se hundieron inicialmente pudo ser rescatado con vida, mientras que los otros tres desaparecieron bajo el agua.

Los cuerpos fueron encontrados durante la madrugada y la mañana del viernes. Las víctimas fueron identificadas como el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo Juan Rocha y el alférez Matías Vasella.

Qué busca determinar la investigación del Ejército

La investigación administrativa dispuesta por Stevenazzi procura reconstruir cómo se planificó y autorizó el ejercicio, cuáles eran las medidas de seguridad previstas y de qué manera se respondió cuando se produjo la emergencia.

En el entrenamiento participaban 20 efectivos del grupo de Buzos Tácticos y había cuatro embarcaciones de apoyo, con un total de 16 instructores.

Según afirmó el comandante en jefe del Ejército, se trata del primer accidente de estas características registrado en esa zona del río Uruguay, donde habitualmente se realizan este tipo de prácticas y por la que ya pasaron aproximadamente 900 buzos.

Ahora, el informe quedará en manos de la ministra Sandra Lazo, que deberá analizar los resultados y considerar si existen elementos que ameriten adoptar decisiones sobre las responsabilidades correspondientes.

Cómo evoluciona el militar que sobrevivió

Mientras avanzan las investigaciones, el teniente de segunda Brian Ruiz, que logró sobrevivir al accidente, presenta una evolución favorable en el Hospital Militar.

Según informó Subrayado, el efectivo ya puede alimentarse por sus propios medios. De todas formas, permanece bajo monitoreo constante de los equipos médicos para controlar su estado de salud.

La Fiscalía también investiga lo ocurrido

En paralelo a la investigación interna del Ejército, la fiscal de primer turno de Fray Bentos, Guillermina Chouy, inició actuaciones para esclarecer las circunstancias de las tres muertes.

La Fiscalía solicitó pericias, testimonios y autopsias como parte de las diligencias para reconstruir lo sucedido durante el entrenamiento y determinar si existieron responsabilidades penales.

De esta manera, el caso continúa por dos vías, la administrativa, dentro del Ejército, y la judicial, a cargo de la Fiscalía.

Temas

Te puede interesar