A partir de enero el Salario Mínimo Nacional aumentará 4,1% y se situará en $24.572

Índice de salario

Por otra parte, el Índice Medio de Salarios (IMS) subió en noviembre por encima de la inflación, lo que implica un avance en términos reales. En comparación con noviembre del año pasado, el aumento nominal fue 5,9%; en ese período la inflación fue 4,1%, por lo que el aumento en términos reales (descontada la inflación) fue del 1,8%, alcanzando un nuevo máximo de 50 años.

De acuerdo a los datos del os trabajadores del gobierno central se destacan como uno de los grupos de asalariados con mayor aumento real en el año (2,3%), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Le siguen la construcción y el sector de hoteles y restaurantes, que tuvieron aumentos promedio de 2%.

En la industria, el salario promedio subió 1,7% en términos reales, mientras en la enseñanza el aumento real anual fue de 1,2%. Finalmente, la salud y el comercio registraron subas anuales reales a noviembre de 0,9%.