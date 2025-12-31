Hacete socio para acceder a este contenido

A partir de enero el Salario Mínimo Nacional aumentará 4,1% y se situará en $24.572

El salario mínimo tendrá nuevo ajuste de 3,3% a partir del 1º de julio de 2026, cuando pase a ser de $ 25.383, acumulando un ajuste de 7,54% en el año.

El Salario Mínimo se ubicará en $ 24.572 a partir de enero.

 Gaston Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

A partir del 1 de enero el Salario Mínimo Nacional (SMN) tendrá un aumento de 4,1%, pasando de $ 23.604 a 24.572. Así lo establece el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo.

El decreto establece, además, un nuevo ajuste de 3,3% a partir del 1º de julio de 2026, cuando pase a ser de $ 25.383, acumulando un ajuste de 7,54% en el año.

Con ese incremento, el valor del jornal (24.572 dividido 25) pasa a ser $ 982,88 y el valor de la hora (24.572 dividido 200) pasa a $ 122,86.

Índice de salario

Por otra parte, el Índice Medio de Salarios (IMS) subió en noviembre por encima de la inflación, lo que implica un avance en términos reales. En comparación con noviembre del año pasado, el aumento nominal fue 5,9%; en ese período la inflación fue 4,1%, por lo que el aumento en términos reales (descontada la inflación) fue del 1,8%, alcanzando un nuevo máximo de 50 años.

De acuerdo a los datos del os trabajadores del gobierno central se destacan como uno de los grupos de asalariados con mayor aumento real en el año (2,3%), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Le siguen la construcción y el sector de hoteles y restaurantes, que tuvieron aumentos promedio de 2%.

En la industria, el salario promedio subió 1,7% en términos reales, mientras en la enseñanza el aumento real anual fue de 1,2%. Finalmente, la salud y el comercio registraron subas anuales reales a noviembre de 0,9%.

