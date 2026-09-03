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Sociedad explotación sexual | menores | INAU

Operación Tríada

Cuatro hombres extranjeros fueron imputados por explotación sexual de menores del INAU

Las investigaciones identificaron que las adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, bajo la órbita del del INAU, eran víctimas de explotación sexual.

Los cuatro hombres fueron a prisión por explotación sexual y otros delitos.

Los cuatro hombres fueron a prisión por explotación sexual y otros delitos.
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la Operación Tríada, las Fiscalías de Delitos Sexuales de 4º, 5º y 6º turno, junto a Unidades Policiales Especializadas en Delitos Especiales y Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía, realizaron durante esta semana diversos operativos que incluyeron allanamientos y detenciones, en el marco de varias investigaciones relacionadas con la explotación sexual de adolescentes.

Las investigaciones por explotación sexual de menores del INAU

Las investigaciones permitieron identificar situaciones en las que adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, institucionalizadas bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), estaban siendo explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera.

En la primera investigación, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno logró la formalización de un hombre de nacionalidad dominicana, por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados; reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales; reiterados delitos de contribución a la explotación sexual y un delito de violencia doméstica especialmente agravado, este último por tratarse de una mujer menor de edad, todos en régimen de reiteración real entre sí.

Como medida cautelar, se dispuso para el imputado la prisión preventiva hasta el 1º de marzo de 2027.

Ciudadanos dominicanos y un venezolano fueron a prisión por varios delitos

En la segunda investigación, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno logró la formalización de dos hombres de nacionalidad dominicana. Uno de ellos fue formalizado, en calidad de autor, por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado en grado de tentativa, en reiteración real con reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, en concurso formal con reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, en reiteración real con un delito de corrupción; y reiterados delitos de suministro de estupefacientes a personas menores de edad, en calidad de coautor.

El otro, fue imputado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado, en reiteración real con un delito de abuso sexual sin contacto corporal y reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, en concurso formal con reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, en reiteración real con un delito de corrupción, también en reiteración real con dos delitos de violencia privada agravada. Para ambos se dispuso la prisión preventiva hasta el 3 de marzo de 2027.

En la tercera investigación, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º turno logró la formalización de un hombre de nacionalidad venezolana, por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especialmente agravado, en reiteración real con un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales.

Como medida cautelar, se dispuso para este individuo la prisión preventiva hasta el 2 de marzo de 2027.

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