Cuatro hombres extranjeros fueron imputados por explotación sexual de menores del INAU

Como medida cautelar, se dispuso para el imputado la prisión preventiva hasta el 1º de marzo de 2027.

Ciudadanos dominicanos y un venezolano fueron a prisión por varios delitos

En la segunda investigación, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno logró la formalización de dos hombres de nacionalidad dominicana. Uno de ellos fue formalizado, en calidad de autor, por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado en grado de tentativa, en reiteración real con reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, en concurso formal con reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, en reiteración real con un delito de corrupción; y reiterados delitos de suministro de estupefacientes a personas menores de edad, en calidad de coautor.

El otro, fue imputado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado, en reiteración real con un delito de abuso sexual sin contacto corporal y reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, en concurso formal con reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, en reiteración real con un delito de corrupción, también en reiteración real con dos delitos de violencia privada agravada. Para ambos se dispuso la prisión preventiva hasta el 3 de marzo de 2027.

En la tercera investigación, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º turno logró la formalización de un hombre de nacionalidad venezolana, por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especialmente agravado, en reiteración real con un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales.

Como medida cautelar, se dispuso para este individuo la prisión preventiva hasta el 2 de marzo de 2027.