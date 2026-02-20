A siete años del asesinato de Plef, realizan recital gratuito en homenaje al artista.

“Aunque el caso se haya archivado, seguimos pidiendo justicia”, sostienen los organizadores. En el mismo texto subrayan que, a siete años del crimen, denuncian la impunidad del proceso judicial y afirman que no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión de una cultura represiva persistente. “¡A Plef lo mataron por pintar, pero su arte sigue vivo!”, enfatizan.

Espectáculos en vivo

El recital contará con presentaciones en vivo de Tierra Sumeria, Viki Style & DJ Ada, Magia Negra Squad, La Diabla & DJ Desakato, Emily, DJ Salto, DJ Maddariddim y Bilyman. Además, habrá una exhibición de baile urbano a cargo de Cypher Breaking.

La convocatoria propone así una jornada artística y de encuentro colectivo que, más allá del escenario, se plantea como un espacio de memoria activa: celebrar la obra de Plef, reivindicar el arte callejero y renovar el reclamo de justicia en su nombre.