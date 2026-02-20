Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Plef | Espectáculos | recital

"seguimos pidiendo justicia"

A siete años del asesinato de Plef, realizan recital gratuito en homenaje al artista

El recital en memoria de Plef será este sábado en Ciudad Vieja, con entrada libre y las actuaciones de varios artistas.

 Fotos: A. Laluz
La actividad tendrá lugar en la esquina de Piedras 429 y Zabala y es organizada por Magia Negra Squad y Our Voice - Voces Insurgentes. Según expresaron en el comunicado de convocatoria, la jornada busca sostener “una cultura viva y antirrepresiva” y mantener presente la memoria del joven grafitero, al tiempo que reiterar el reclamo por el esclarecimiento del caso.

Felipe Cabral fue asesinado cuando ingresaba a una finca abandonada en la Rambla de Punta Gorda para finalizar un grafiti. Un vecino, un hombre que entonces tenía 77 años y era aficionado a las armas, le disparó en la cabeza. La causa fue archivada, una decisión que desde el entorno del artista continúa generando cuestionamientos.

“Aunque el caso se haya archivado, seguimos pidiendo justicia”, sostienen los organizadores. En el mismo texto subrayan que, a siete años del crimen, denuncian la impunidad del proceso judicial y afirman que no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión de una cultura represiva persistente. “¡A Plef lo mataron por pintar, pero su arte sigue vivo!”, enfatizan.

Espectáculos en vivo

El recital contará con presentaciones en vivo de Tierra Sumeria, Viki Style & DJ Ada, Magia Negra Squad, La Diabla & DJ Desakato, Emily, DJ Salto, DJ Maddariddim y Bilyman. Además, habrá una exhibición de baile urbano a cargo de Cypher Breaking.

La convocatoria propone así una jornada artística y de encuentro colectivo que, más allá del escenario, se plantea como un espacio de memoria activa: celebrar la obra de Plef, reivindicar el arte callejero y renovar el reclamo de justicia en su nombre.

