A siete años del asesinato del artista callejero Felipe “Plef” Cabral, colegas, amistades y colectivos culturales convocan a un recital homenaje que combinará música, arte urbano y un renovado reclamo de justicia. El evento, titulado Magia Verde II: Plef, cultura antifascista, se realizará este sábado 21 de febrero a las 18 horas en Ciudad Vieja, con entrada gratuita.
A siete años del asesinato de Plef, realizan recital gratuito en homenaje al artista
