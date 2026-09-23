De acuerdo a los reportes meteorológicos para la segunda mitad de la semana, se anuncia el alejamiento del aire frío y un ascenso gradual de las temperaturas en todo el territorio nacional. Se prevé un escenario de tiempo estable, sin precipitaciones y con tardes templadas a calurosas que alcanzarán los 30 °C en la zona norte hacia el viernes.
Se va el frío y ascienden las temperaturas en todo el país
Se esperan jornadas estables, sin lluvias y con un paulatino incremento térmico que alcanzará su pico este viernes.