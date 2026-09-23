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Sociedad frío | temperaturas | lluvias

Se va el frío y ascienden las temperaturas en todo el país

Se esperan jornadas estables, sin lluvias y con un paulatino incremento térmico que alcanzará su pico este viernes.

Del frío al calor

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Por Redacción de Caras y Caretas

De acuerdo a los reportes meteorológicos para la segunda mitad de la semana, se anuncia el alejamiento del aire frío y un ascenso gradual de las temperaturas en todo el territorio nacional. Se prevé un escenario de tiempo estable, sin precipitaciones y con tardes templadas a calurosas que alcanzarán los 30 °C en la zona norte hacia el viernes.

Evolución del tiempo día por día

  • Miércoles 23: La jornada comienza fría, con presencia de bancos de niebla y neblinas aisladas durante las primeras horas. Hacia la tarde las condiciones mejoran con un paulatino incremento térmico, generando un ambiente templado con cielo parcialmente nublado.

  • Jueves 24: Inicio de jornada fría a fresca con cielo ligeramente nublado. La tarde se presentará de templada a cálida, con abundante presencia de sol y una posterior moderación de las temperaturas hacia la noche.

  • Viernes 25: La mañana iniciará fresca a templada, con neblinas aisladas en las regiones este y sureste. Durante la tarde se consolidará el ascenso térmico con ambiente cálido a caluroso y cielo algo a parcialmente nublado.

Detalle de temperaturas extremas por zona

Miércoles 23

  • Zona Norte: Máxima de 20 °C | Mínima de 8 °C

  • Zona Sur: Máxima de 18 °C | Mínima de 8 °C

  • Zona Metropolitana: Máxima de 14 °C | Mínima de 9 °C

Jueves 24

  • Zona Norte: Máxima de 24 °C | Mínima de 12 °C

  • Zona Sur: Máxima de 20 °C | Mínima de 12 °C

  • Zona Metropolitana: Máxima de 19 °C | Mínima de 13 °C

Viernes 25

  • Zona Norte: Máxima de 30 °C | Mínima de 16 °C

  • Zona Sur: Máxima de 26 °C | Mínima de 14 °C

  • Zona Metropolitana: Máxima de 23 °C | Mínima de 14 °C

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