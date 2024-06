Aguada repudió los canticos discriminatorios contra Jayson Granger

Aguada negó acusaciones contra Santiago Vidal

Por su parte, en el comunicado, Aguada negó las acusaciones de Jayson Granger contra Santiago Vidal. El club aguatero dijo no tener elementos objetivos que induzcan a pensar que la situación denunciada por el jugador de Peñarol, hubiera sucedido.

Granger había manifestado que “Está claro que mis gestos del otro día no fueron los adecuados y por ello pedí perdón dos veces, pero vienen por algo: por el cúmulo de racismo y odio al que me he visto sometido en ciertas canchas como la de ayer, de forma reiterada e injusta. Racismo que, lamentablemente, viene también de boca del propio jugador rival, como así me sucedió. Escuchando de su boca repetidamente expresiones como: ‘sos mío mono’ y ‘negro cagón’. Algo que suelo transmitir a la terna arbitral, pero de los que únicamente recibo sonrisas irónicas y comentarios como: ‘no lo oí’ o ‘no pasa nada, seguí jugando’”, manifestó el jugador de Peñarol.