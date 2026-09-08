Advierten que estafadores se hacen pasar por funcionarios de Aduanas para vender mercadería incautada

Las advertencias y recomendaciones de Aduanas a la población

Desde la institución, manifestaron que es "importante tener claro que estas propuestas son falsas y no tienen ninguna vinculación con la institución".

Por este motivo, desde la DNA solicitaron a la población uruguaya a "mantenerse en alerta" por esta nueva modalidad de estafas y adoptar las precauciones necesarias frente a este tipo de contactos fraudulentos.

La institución instó a quienes hayan recibido ofrecimientos de esta naturaleza o hayan sido contactados por personas que se presenten como funcionarios de la institución deberán realizar la denuncia ante las autoridades competentes, ya sea Fiscalía o Policía.

"Ante cualquier contacto de estas características, se exhorta a no avanzar con la operación y a realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes", advirtió Aduanas en el comunicado.

La institución recomendó especialmente "desconfiar de mensajes o comunicaciones provenientes de números telefónicos desconocidos"; y, ante cualquier duda, se debe "verificar directamente con la institución involucrada la autenticidad de la información".

Además, instó que "en ningún caso se debe proporcionar información personal o bancaria, ni enviar fotografías o copias de documentos".