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Sociedad estafa | funcionarios | mercadería

Nueva modalidad de estafa

Advierten que estafadores se hacen pasar por funcionarios de Aduanas para vender mercadería incautada

Aduanas alertó a la población que no comercializa directamente mercadería incautada por infracciones aduaneras y también advirtió sobre estafas con donaciones.

Aduanas advirtió por una nueva modalidad de estafa. &nbsp;

Aduanas advirtió por una nueva modalidad de estafa.

 

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Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) emitió un comunicado en el que advirtió a la población sobre una nueva modalidad de estafa en los que personas se hacen pasar por funcionarios de la institución para ofrecer la venta de mercadería supuestamente “incautada por infracción aduanera”.

Aduanas aclaró que no vende mercadería incautada

La DNA recordó que "no comercializa directamente mercadería incautada por infracciones aduaneras. Cuando corresponde disponer de estos bienes, su enajenación se realiza mediante remates públicos dispuestos por el juzgado competente".

Asimismo, la DNA alertó se han detectado casos en los que particulares se contactan con instituciones y organizaciones para ofrecerles donaciones de diversos artículos, también invocando falsamente el nombre de la DNA.

Las advertencias y recomendaciones de Aduanas a la población

Desde la institución, manifestaron que es "importante tener claro que estas propuestas son falsas y no tienen ninguna vinculación con la institución".

Por este motivo, desde la DNA solicitaron a la población uruguaya a "mantenerse en alerta" por esta nueva modalidad de estafas y adoptar las precauciones necesarias frente a este tipo de contactos fraudulentos.

La institución instó a quienes hayan recibido ofrecimientos de esta naturaleza o hayan sido contactados por personas que se presenten como funcionarios de la institución deberán realizar la denuncia ante las autoridades competentes, ya sea Fiscalía o Policía.

"Ante cualquier contacto de estas características, se exhorta a no avanzar con la operación y a realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes", advirtió Aduanas en el comunicado.

La institución recomendó especialmente "desconfiar de mensajes o comunicaciones provenientes de números telefónicos desconocidos"; y, ante cualquier duda, se debe "verificar directamente con la institución involucrada la autenticidad de la información".

Además, instó que "en ningún caso se debe proporcionar información personal o bancaria, ni enviar fotografías o copias de documentos".

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