Préstamos y subsidios: este es el programa que ayuda a refaccionar tu vivienda en Montevideo

La Intendencia de Montevideo relanzó el programa “Mejorá tu Vivienda”, una iniciativa para dar respuesta a los problemas de mantenimiento y deterioro en hogares de la capital. Se trata de préstamos con orientación técnica para realizar arreglos en baños, cocinas, fachadas, azoteas y áreas comunes en edificios, entre otros.
A diferencia de otros sistemas de crédito, este no está destinado a la compra de viviendas, sino a su recuperación y puesta en valor. Además, según el caso, parte del monto concedido puede incluir un subsidio, definido tras una evaluación arquitectónica y social.
¿Quiénes pueden inscribirse?
El programa está abierto a quienes vivan en las zonas establecidas en cada llamado. También pueden postular, en cualquier momento del año, los siguientes casos:
Hogares monoparentales.
Viviendas con intimación a realizar arreglos por parte de Seguridad Edilicia.
Hogares con personas en situación de discapacidad.
Los llamados recientes incluyeron barrios como Cerrito de la Victoria, Villa Colón, Colón, Pueblo Ferrocarril, Unión, Malvín Norte y el área central de Montevideo, con diferentes plazos de inscripción.
Montos y condiciones
Viviendas individuales: hasta $257.000, reembolsables en un máximo de 60 cuotas sin intereses, reajustables cada cuatro meses por IPC.
Edificios de propiedad horizontal: hasta $1.560.000, con un máximo de $207.000 por unidad.
En ambos casos, la Intendencia puede conceder un subsidio exclusivamente para obras de fachada, sujeto a la evaluación del equipo técnico.
¿Qué tipo de obras se financian?
En casas o apartamentos individuales: refacción de baños y cocinas, impermeabilización de azoteas, reparación de humedades y pisos, pintura, revoques, conexiones al saneamiento y arreglo de veredas.
En edificios: mejora de áreas comunes, escaleras, corredores, cajas de ascensores, azoteas y fachadas, así como reparación de veredas.
Cómo es el proceso
Inscripción: presencial en la Intendencia o por correo electrónico ([email protected]).
Visita técnica: arquitectos y asistentes sociales evalúan la vivienda.
Presupuestos: el solicitante debe presentar al menos dos propuestas de obra.
Informe y monto: se define el crédito a otorgar y las cuotas de devolución.
Certificado de propiedad: requisito previo a la firma del convenio.
Firma del convenio: se concreta el acuerdo y comienza la obra.
En caso de edificios y cooperativas, se requiere además la aprobación de la asamblea de copropietarios y la presentación de una memoria descriptiva de los trabajos a realizar.
Consultas y contacto
Unidad de Rehabilitación Urbana, IMM: Av. 18 de Julio 1360, piso 10. Teléfonos 1950 internos 4996, 4997 y 4998.
Oficina de Rehabilitación Urbana Ciudad Vieja: Pérez Castellano 1542.
Correo electrónico: [email protected].