Préstamos y subsidios: este es el programa que ayuda a refaccionar tu vivienda en Montevideo

Hogares monoparentales.

Viviendas con intimación a realizar arreglos por parte de Seguridad Edilicia.

Hogares con personas en situación de discapacidad.

Los llamados recientes incluyeron barrios como Cerrito de la Victoria, Villa Colón, Colón, Pueblo Ferrocarril, Unión, Malvín Norte y el área central de Montevideo, con diferentes plazos de inscripción.

Montos y condiciones

Viviendas individuales: hasta $257.000, reembolsables en un máximo de 60 cuotas sin intereses, reajustables cada cuatro meses por IPC.

Edificios de propiedad horizontal: hasta $1.560.000, con un máximo de $207.000 por unidad.

En ambos casos, la Intendencia puede conceder un subsidio exclusivamente para obras de fachada, sujeto a la evaluación del equipo técnico.

¿Qué tipo de obras se financian?

En casas o apartamentos individuales: refacción de baños y cocinas, impermeabilización de azoteas, reparación de humedades y pisos, pintura, revoques, conexiones al saneamiento y arreglo de veredas.

En edificios: mejora de áreas comunes, escaleras, corredores, cajas de ascensores, azoteas y fachadas, así como reparación de veredas.

Cómo es el proceso

Inscripción: presencial en la Intendencia o por correo electrónico ([email protected]).

Visita técnica: arquitectos y asistentes sociales evalúan la vivienda.

Presupuestos: el solicitante debe presentar al menos dos propuestas de obra.

Informe y monto: se define el crédito a otorgar y las cuotas de devolución.

Certificado de propiedad: requisito previo a la firma del convenio.

Firma del convenio: se concreta el acuerdo y comienza la obra.

En caso de edificios y cooperativas, se requiere además la aprobación de la asamblea de copropietarios y la presentación de una memoria descriptiva de los trabajos a realizar.

Consultas y contacto