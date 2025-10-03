Hacete socio para acceder a este contenido

¿Qué hay para hacer en Montevideo en el Día del Patrimonio?

La Intendencia de Montevideo (IM) informó las actividades para el 4 y 5 de octubre: museos, ferias y espectáculos, la mayoría gratuitos.

¿Qué hay para hacer en Montevideo en el Día del Patrimonio?. En la foto: niños jugando en el Jardín Botánico. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Este fin de semana, Montevideo será escenario de una nueva edición del Día del Patrimonio, que se celebrará el sábado 4 y domingo 5 de octubre bajo el lema “Bicentenario en todos los pagos”. En este marco, la Intendencia de Montevideo (IM) abrirá las puertas de sus museos, centros culturales y espacios emblemáticos, invitando a vecinos y visitantes a recorrer la ciudad desde distintas miradas.

Entre los puntos destacados figura el Teatro Solís, que ofrecerá recorridas guiadas, y el Cabildo de Montevideo, donde se podrá profundizar en la historia local. También estarán abiertos el Museo Histórico Cabildo, el Museo de Artes Decorativas, el Museo Juan Manuel Blanes, el Museo de la Memoria, el Palacio Taranco, el Palacio Legisltaivo, entre otros espacios patrimoniales.

El patrimonio natural también dirá presente con propuestas en el Jardín Botánico, el Parque Lecocq y el Parque Villa Dolores, mientras que quienes prefieran la ciencia podrán visitar el Planetario o el Espacio Modelo. En el extremo este de la ciudad, el histórico Molino de Pérez volverá a ser una de las paradas tradicionales del fin de semana.

Desde la comunda, recomiendan también visitar la Quinta Storace, "un espacio público que fue recientemente remodelado por la Intendencia de Montevideo" con espacios verdes, zonas de descanso y su propuesta de juegos infantiles y actividades lúdicas.

Otras actividades

Además de las visitas a museos y edificios, la comuna sumará actividades especiales. Habrá espectáculos musicales en distintos puntos de Montevideo, ferias de economía social en la peatonal Sarandí y un encuentro de emprendimientos y propuestas gastronómicas en Cuareim 2052. También se podrá disfrutar de la Feria del Libro en el atrio de la Intendencia, que se extiende hasta el 13 de octubre.

El cierre del Día del Patrimonio en los barrios estará a cargo del Municipio D, con una muestra audiovisual realizada por un grupo de mujeres en el Club Artigas.

Desde la IM anunciaron que la mayoría de las actividades son con entrada libre y gratuita., pero que algunas requieren reserva. Para consultar horarios detallados y modalidades de visita en cada espacio, se recomienda ingresar al sitio web de la Intendencia de Montevideo.

