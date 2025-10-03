¿Qué hay para hacer en Montevideo en el Día del Patrimonio?

Desde la comunda, recomiendan también visitar la Quinta Storace, "un espacio público que fue recientemente remodelado por la Intendencia de Montevideo" con espacios verdes, zonas de descanso y su propuesta de juegos infantiles y actividades lúdicas.

Otras actividades

Además de las visitas a museos y edificios, la comuna sumará actividades especiales. Habrá espectáculos musicales en distintos puntos de Montevideo, ferias de economía social en la peatonal Sarandí y un encuentro de emprendimientos y propuestas gastronómicas en Cuareim 2052. También se podrá disfrutar de la Feria del Libro en el atrio de la Intendencia, que se extiende hasta el 13 de octubre.

El cierre del Día del Patrimonio en los barrios estará a cargo del Municipio D, con una muestra audiovisual realizada por un grupo de mujeres en el Club Artigas.

Desde la IM anunciaron que la mayoría de las actividades son con entrada libre y gratuita., pero que algunas requieren reserva. Para consultar horarios detallados y modalidades de visita en cada espacio, se recomienda ingresar al sitio web de la Intendencia de Montevideo.