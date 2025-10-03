Este fin de semana, Montevideo será escenario de una nueva edición del Día del Patrimonio, que se celebrará el sábado 4 y domingo 5 de octubre bajo el lema “Bicentenario en todos los pagos”. En este marco, la Intendencia de Montevideo (IM) abrirá las puertas de sus museos, centros culturales y espacios emblemáticos, invitando a vecinos y visitantes a recorrer la ciudad desde distintas miradas.
¿Qué hay para hacer en Montevideo en el Día del Patrimonio?
La Intendencia de Montevideo (IM) informó las actividades para el 4 y 5 de octubre: museos, ferias y espectáculos, la mayoría gratuitos.