Amenaza de bomba obligó a evacuar el Liceo 22 de La Teja

En la mañana de este lunes, el Liceo N.° 22 “Juan Díaz de Solís”, ubicado en La Teja (entre las calles Carlos María Ramírez y Florentino Ameghino), debió ser evacuado tras una amenaza de bomba recibida a través del servicio de emergencias 911.
Según consignó Telemundo, una mujer llamó a la central, advirtió sobre la presencia de un artefacto explosivo y cortó la comunicación de inmediato. La situación activó el protocolo correspondiente: la Policía dispuso la evacuación del edificio y personal de Bomberos inspeccionó las instalaciones, aunque no halló ningún explosivo.
En ese momento, el centro contaba con apenas unos 50 estudiantes, ya que la jornada coincidía con una reunión de profesores, lo que redujo significativamente la cantidad de personas presentes.
Este tipo de episodios no es nuevo: durante 2024 también se reportaron varias falsas alarmas que obligaron a suspender clases en distintos centros de estudio, lo que generó preocupación en la comunidad educativa por el impacto en la vida escolar.