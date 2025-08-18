Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Antel | Álvarez | Río Negro

Expansión

ANTEL desplegará fibra óptica en nuevas localidades de Río Negro

El vicepresidente de ANTEL, Pablo Álvarez, anunció en la Expo Innovatech que el plan de expansión conectará antes de fin de período a todas las poblaciones del país que aún no cuentan con el servicio.

Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de la Expo Innovatech, realizada este viernes en la sede de UTEC, el vicepresidente de ANTEL, Pablo Álvarez, confirmó que este año se desplegará fibra óptica en tres localidades del departamento de Río Negro: pueblo Grecco, Bellaco y Tres Quintas.

Álvarez también informó que se está avanzando con la implementación de la tecnología 5G en Algorta y en colonia El Ombú, como parte de la estrategia de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones.

Con estas incorporaciones, el plan de expansión de la compañía estatal continúa firme hacia su objetivo de conectar a todas las poblaciones del país. Según detalló el jerarca, al finalizar el actual período quedarán integradas al servicio las 100 localidades que aún no cuentan con fibra óptica y que tienen entre 100 y 500 habitantes.

Más localidades

El vicepresidente de ANTEL recordó además que el propósito central es llegar a Villa Soriano y Pueblo El Porvenir, las dos únicas localidades del país con entre 500 y 1.000 habitantes que todavía no disponen de conectividad.

Durante la jornada, Álvarez recibió también el planteo de la Intendencia de Río Negro para avanzar en mejoras digitales y en la eficiencia de la atención al público. Asimismo, se destacó el interés por proyectos de smart city, en particular los desarrollados en la zona del barrio Anglo.

Qué es la fibra óptica y cómo funciona

La fibra óptica es un medio de transmisión de datos que utiliza pulsos de luz para enviar información a través de hilos delgados de vidrio o plástico. Es una tecnología fundamental para las telecomunicaciones modernas, incluyendo Internet, telefonía y televisión.

La fibra óptica aprovecha la refracción y la reflexión de la luz dentro de los cables para transmitir datos. La luz viaja a través del núcleo del cable, rebotando en las paredes internas gracias a la reflexión total interna, permitiendo que la señal recorra largas distancias sin perder mucha intensidad

Temas

