Antel abrió un nuevo llamado laboral para incorporar 46 técnicos

Salario superior a los $61.000 y posibilidad de incentivos

El llamado establece un sueldo base nominal mensual de $41.245,74, al que se suma una partida fija por alimentación de $20.312 mensuales.

De esta manera, la remuneración nominal inicial asciende a $61.557,74 por mes, sin contar otros beneficios previstos por la empresa.

Además, los trabajadores podrán acceder a una remuneración variable adicional de hasta un 30% del sueldo base vinculada al cumplimiento de objetivos individuales y colectivos, así como a una compensación anual asociada a indicadores de desempeño.

Cómo será la jornada laboral

Los cargos contemplan una carga horaria de 48 horas semanales bajo un régimen de turnos rotativos.

El descanso semanal será fijo los días domingo y, según las bases del llamado, quienes ingresen inicialmente lo harán bajo un régimen provisorio de seis meses, tal como establece el Estatuto del Funcionario de Antel.

Una vez confirmados en el cargo, los funcionarios no podrán solicitar traslados de división durante los primeros dos años.

Qué tareas realizarán los técnicos

Los técnicos de planta externa cumplen un rol clave en el funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones del país.

Entre las principales tareas figuran:

Instalación y retiro de redes aéreas y subterráneas de telecomunicaciones.

Conexión y mantenimiento de servicios de telefonía y fibra óptica.

Reparación de averías y atención de reclamos técnicos.

Manejo de instrumentos de medición y herramientas especializadas.

Tendido y validación de redes de comunicación.

Trabajos de desinstalación y mantenimiento preventivo.

El puesto implica además actividades en la vía pública y trabajos en altura de forma habitual, por lo que el organismo advierte que se requiere una importante exigencia física y capacidad para manipular materiales pesados.

Requisitos para postularse

Para participar del concurso, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos excluyentes al momento del cierre de las inscripciones.

Entre ellos se encuentran:

Tener 18 años o más.

Poseer ciudadanía uruguaya natural o legal.

Haber culminado Bachillerato de Educación Secundaria o contar con formación equivalente aprobada en UTU.

No desempeñar otro cargo público remunerado al momento del ingreso, salvo actividades docentes dentro del límite legal de horas permitidas.

Otro aspecto importante es que cada postulante podrá inscribirse únicamente para un departamento del país.

Cupos para afrodescendientes, personas trans y personas con discapacidad

El llamado incorpora medidas de inclusión laboral y acciones afirmativas previstas en la legislación uruguaya.

Dentro de las vacantes generales se reservarán cuatro cargos para personas afrodescendientes, en cumplimiento de la Ley Nº 19.122, y un cargo para personas trans, de acuerdo con la Ley Nº 19.684.

Asimismo, Antel habilitó un llamado específico destinado a personas con discapacidad.

Cómo será el proceso de selección

La selección combinará un sistema de sorteo inicial y distintas pruebas eliminatorias y de mérito, sobre un total de 100 puntos.

La primera etapa consistirá en un sorteo digital para determinar el orden de los postulantes que deberán presentar la documentación requerida.

Posteriormente se desarrollarán las siguientes instancias:

Prueba de conocimientos (40 puntos): será eliminatoria y exigirá alcanzar al menos 24 puntos para continuar en el proceso.

(40 puntos): será eliminatoria y exigirá alcanzar al menos 24 puntos para continuar en el proceso. Evaluación de antecedentes (40 puntos): se valorará la formación y la experiencia laboral relacionada con el cargo.

(40 puntos): se valorará la formación y la experiencia laboral relacionada con el cargo. Prueba psicotécnica (20 puntos): analizará competencias como trabajo en equipo, orientación al cliente y adaptación al cambio.

(20 puntos): analizará competencias como trabajo en equipo, orientación al cliente y adaptación al cambio. Prueba física eliminatoria: buscará comprobar la aptitud para realizar trabajos en altura y tareas de esfuerzo físico.

El material de estudio para la prueba teórica será publicado por Antel en su portal institucional.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 16:00 horas del miércoles 22 de julio de 2026 y deberán realizarse únicamente de manera online a través del portal oficial de Antel.

Portal de llamados de Antel