Call center de Antel generará 50 puestos de trabajo y apunta a reducir el desempleo

"Las empresas públicas tienen mucho por hacer", sostuvo Orsi, quien remarcó además que el crecimiento económico debe llegar a todos los rincones del territorio nacional para transformarse en verdadero desarrollo.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, explicó que la elección de Treinta y Tres respondió principalmente a sus niveles de desempleo y a la necesidad de brindar respuestas concretas a la población. Según indicó, la iniciativa forma parte de una estrategia nacional para agregar valor a la infraestructura de telecomunicaciones instalada en el interior del país.

Antel a la vanguardia

Por su parte, el presidente de Antel, Alejandro Paz, afirmó que el desafío de la empresa continúa siendo llevar conectividad a cada localidad del territorio nacional, consolidando a Uruguay como referente regional en materia de fibra óptica.

El nuevo centro de atención se sumará a los ya existentes en Montevideo, Castillos, Paysandú y Artigas. Para su puesta en marcha se desarrollará un proceso de adecuación de instalaciones, incorporación de personal y capacitación que se extenderá durante aproximadamente un año.

La nueva sucursal permitirá crear 40 puestos de trabajo directos y otros 10 indirectos, alcanzando un total de 50 empleos asociados al proyecto. La meta es que el call center inicie sus operaciones en junio de 2027 y alcance su funcionamiento pleno hacia diciembre de ese mismo año.

Inversiones para Treinta y Tres

La apuesta de Antel por Treinta y Tres se complementa además con un importante plan de inversiones para el departamento. Durante 2026 la empresa destinará unos 500.000 dólares a obras vinculadas al despliegue de fibra óptica y mejoras en la red móvil, que se suman a los 1,5 millones de dólares invertidos durante 2025.

Entre las obras previstas se encuentra la llegada de la fibra óptica a la localidad de Valentines y la ampliación de la cobertura 5G, tecnología que actualmente ya está disponible en 14 localidades del departamento y cuyo despliegue comenzará a extenderse a las zonas rurales hacia finales de este año.

En la actividad también participó el intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera, quien acompañó el anuncio de una inversión que busca convertirse en un impulso para el desarrollo y la generación de empleo en el este del país.