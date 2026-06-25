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Política Antel | trabajo | Treinta y Tres

Oportunidades laborales

Call center de Antel generará 50 puestos de trabajo y apunta a reducir el desempleo

El call center de Antel generará 50 puestos de trabajo para impulsar el empleo y el desarrollo económico.

Call center de Antel generará nuevos puestos de trabajo

Call center de Antel generará nuevos puestos de trabajo

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La instalación de un nuevo call center de Antel en Treinta y Tres generará 50 puestos de trabajo y se transformará en una de las principales apuestas para dinamizar el empleo en uno de los departamentos con mayores índices de desocupación del país. El proyecto fue presentado por autoridades nacionales y se prevé que comience a operar en junio de 2027.

Durante la presentación, el presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó que la iniciativa busca fortalecer la actividad económica y crear nuevas oportunidades laborales en el interior del país, especialmente en aquellas zonas donde el desempleo representa uno de los principales desafíos.

Fuentes de trabajo

El mandatario señaló que, si bien Treinta y Tres cuenta con una fuerte presencia de actividades vinculadas a la forestación, la ganadería, el arroz y la industria cementera, resulta necesario diversificar la matriz productiva y generar nuevas fuentes de trabajo.

"Las empresas públicas tienen mucho por hacer", sostuvo Orsi, quien remarcó además que el crecimiento económico debe llegar a todos los rincones del territorio nacional para transformarse en verdadero desarrollo.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, explicó que la elección de Treinta y Tres respondió principalmente a sus niveles de desempleo y a la necesidad de brindar respuestas concretas a la población. Según indicó, la iniciativa forma parte de una estrategia nacional para agregar valor a la infraestructura de telecomunicaciones instalada en el interior del país.

Antel a la vanguardia

Por su parte, el presidente de Antel, Alejandro Paz, afirmó que el desafío de la empresa continúa siendo llevar conectividad a cada localidad del territorio nacional, consolidando a Uruguay como referente regional en materia de fibra óptica.

El nuevo centro de atención se sumará a los ya existentes en Montevideo, Castillos, Paysandú y Artigas. Para su puesta en marcha se desarrollará un proceso de adecuación de instalaciones, incorporación de personal y capacitación que se extenderá durante aproximadamente un año.

La nueva sucursal permitirá crear 40 puestos de trabajo directos y otros 10 indirectos, alcanzando un total de 50 empleos asociados al proyecto. La meta es que el call center inicie sus operaciones en junio de 2027 y alcance su funcionamiento pleno hacia diciembre de ese mismo año.

Inversiones para Treinta y Tres

La apuesta de Antel por Treinta y Tres se complementa además con un importante plan de inversiones para el departamento. Durante 2026 la empresa destinará unos 500.000 dólares a obras vinculadas al despliegue de fibra óptica y mejoras en la red móvil, que se suman a los 1,5 millones de dólares invertidos durante 2025.

Entre las obras previstas se encuentra la llegada de la fibra óptica a la localidad de Valentines y la ampliación de la cobertura 5G, tecnología que actualmente ya está disponible en 14 localidades del departamento y cuyo despliegue comenzará a extenderse a las zonas rurales hacia finales de este año.

En la actividad también participó el intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera, quien acompañó el anuncio de una inversión que busca convertirse en un impulso para el desarrollo y la generación de empleo en el este del país.

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