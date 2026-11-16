Inumet anticipa lluvias y tormentas para el martes y una mejora posterior

El pronóstico del tiempo para Uruguay presenta cambios importantes durante los próximos días. Mientras este lunes estará caracterizado por la nubosidad y temperaturas que podrán alcanzar los 32 °C en el norte, el martes 17 aparece como la jornada de mayor inestabilidad, con precipitaciones y tormentas previstas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).
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Las condiciones comenzarán a mejorar el miércoles, cuando disminuirá considerablemente la probabilidad de lluvias. Para la segunda mitad de la semana se espera un panorama más estable, aunque con temperaturas algo más moderadas en el sur del territorio.
El pronóstico actualizado por Inumet a las 00:00 de este lunes también advierte sobre la presencia de neblinas y bancos de niebla en algunas regiones, además de períodos de viento moderado y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Cómo estará el tiempo este lunes en Uruguay
La jornada de este lunes 16 tendrá abundante nubosidad en prácticamente todo el país, con períodos de cielo cubierto y posibilidad de precipitaciones escasas y aisladas en distintas zonas.
En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C. Durante la mañana predominará el cielo nuboso y cubierto, mientras que hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad, con probabilidad de algunas precipitaciones.
Los vientos soplarán del noreste y este, con velocidades de entre 20 y 30 km/h durante la mañana, rotando al sector este en la segunda mitad del día.
En el norte se registrarán las temperaturas más elevadas. El noroeste podrá alcanzar los 32 °C, mientras que en el noreste las máximas rondarán los 30 °C. En ambas regiones se esperan condiciones nubosas y posibilidad de precipitaciones aisladas.
En el suroeste también se prevén temperaturas elevadas, con máximas cercanas a los 30 °C. En el centro-sur se esperan registros de entre 17 °C y 27 °C, mientras que en el este las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y 27 °C.
Martes 17: el día con mayor probabilidad de lluvias y tormentas
Atención a la inestabilidad
El martes será la jornada más complicada de la semana desde el punto de vista meteorológico.
Inumet pronostica para Montevideo una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C, con precipitaciones y probables tormentas tanto durante la mañana como en la tarde y la noche.
El viento comenzará soplando del noreste, con velocidades de entre 10 y 40 km/h, y posteriormente rotará hacia el noroeste y el sector oeste-sur.
También se prevén neblinas y bancos de niebla.
La inestabilidad no se limitará a Montevideo. El pronóstico contempla precipitaciones y tormentas en las diferentes regiones del país:
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Noroeste: temperaturas de entre 19 °C y 30 °C, con lluvias y tormentas.
Noreste: mínima de 17 °C y máxima de 28 °C, con probabilidad de precipitaciones.
Este: temperaturas de entre 17 °C y 27 °C, con condiciones inestables.
Suroeste: mínima de 18 °C y máxima de 28 °C, con lluvias y tormentas.
Centro-sur: temperaturas de entre 17 °C y 26 °C, con precipitaciones previstas.
Área metropolitana: entre 18 °C y 25 °C, con probables tormentas durante ambas franjas del día.
Miércoles 18: comienza a mejorar el panorama
Después de las condiciones inestables previstas para el martes, el miércoles comenzará a mostrar una mejora.
En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C. Durante la mañana habrá cielo algo nuboso y nuboso, con presencia de neblinas.
En la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, aunque Inumet señala una baja probabilidad de precipitaciones.
Un aspecto a tener en cuenta será el viento del sector oeste, que podrá alcanzar rachas de entre 40 y 50 km/h.
En el resto del territorio también disminuirá la probabilidad de lluvias, aunque el norte continuará registrando temperaturas superiores a las del sur.