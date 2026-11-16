Inumet anticipa lluvias y tormentas para el martes y una mejora posterior

Cómo estará el tiempo este lunes en Uruguay

La jornada de este lunes 16 tendrá abundante nubosidad en prácticamente todo el país, con períodos de cielo cubierto y posibilidad de precipitaciones escasas y aisladas en distintas zonas.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C. Durante la mañana predominará el cielo nuboso y cubierto, mientras que hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad, con probabilidad de algunas precipitaciones.

Los vientos soplarán del noreste y este, con velocidades de entre 20 y 30 km/h durante la mañana, rotando al sector este en la segunda mitad del día.

En el norte se registrarán las temperaturas más elevadas. El noroeste podrá alcanzar los 32 °C, mientras que en el noreste las máximas rondarán los 30 °C. En ambas regiones se esperan condiciones nubosas y posibilidad de precipitaciones aisladas.

En el suroeste también se prevén temperaturas elevadas, con máximas cercanas a los 30 °C. En el centro-sur se esperan registros de entre 17 °C y 27 °C, mientras que en el este las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y 27 °C.

Martes 17: el día con mayor probabilidad de lluvias y tormentas

Atención a la inestabilidad

El martes será la jornada más complicada de la semana desde el punto de vista meteorológico.

Inumet pronostica para Montevideo una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C, con precipitaciones y probables tormentas tanto durante la mañana como en la tarde y la noche.

El viento comenzará soplando del noreste, con velocidades de entre 10 y 40 km/h, y posteriormente rotará hacia el noroeste y el sector oeste-sur.

También se prevén neblinas y bancos de niebla.

La inestabilidad no se limitará a Montevideo. El pronóstico contempla precipitaciones y tormentas en las diferentes regiones del país:

Noroeste: temperaturas de entre 19 °C y 30 °C, con lluvias y tormentas.

Noreste: mínima de 17 °C y máxima de 28 °C, con probabilidad de precipitaciones.

Este: temperaturas de entre 17 °C y 27 °C, con condiciones inestables.

Suroeste: mínima de 18 °C y máxima de 28 °C, con lluvias y tormentas.

Centro-sur: temperaturas de entre 17 °C y 26 °C, con precipitaciones previstas.

Área metropolitana: entre 18 °C y 25 °C, con probables tormentas durante ambas franjas del día.

Miércoles 18: comienza a mejorar el panorama

Después de las condiciones inestables previstas para el martes, el miércoles comenzará a mostrar una mejora.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C. Durante la mañana habrá cielo algo nuboso y nuboso, con presencia de neblinas.

En la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, aunque Inumet señala una baja probabilidad de precipitaciones.

Un aspecto a tener en cuenta será el viento del sector oeste, que podrá alcanzar rachas de entre 40 y 50 km/h.

En el resto del territorio también disminuirá la probabilidad de lluvias, aunque el norte continuará registrando temperaturas superiores a las del sur.