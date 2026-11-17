Martes: lluvias y tormentas en todo Uruguay

El pronóstico de Inumet para este martes 17 señala precipitaciones y tormentas aisladas en las diferentes regiones del país. También se esperan neblinas y bancos de niebla, especialmente durante las primeras horas del día.

En Montevideo y el área metropolitana se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C. Durante la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Para la tarde y la noche continuará la nubosidad, con posibilidad de nuevos episodios de lluvia.

Los vientos soplarán inicialmente del norte, con velocidades de entre 10 y 30 km/h, y luego rotarán al sector oeste, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

En el norte del país se registrarán las temperaturas más elevadas. En el noroeste la máxima podrá alcanzar los 30 °C, mientras que en el noreste rondará los 28 °C. En ambas regiones se prevén lluvias y tormentas aisladas.

En el suroeste las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y 28 °C, mientras que en el centro-sur se ubicarán entre los 17 °C y 26 °C. Para el este se esperan registros de entre 17 °C y 27 °C.

Miércoles 18: mejora el tiempo, pero no se descartan algunos chaparrones

Para el miércoles se espera una mejora respecto a las condiciones previstas para este martes, aunque todavía podría registrarse cierta inestabilidad en algunas zonas.

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C. Durante la mañana predominará el cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla.

Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, con baja probabilidad de tormentas aisladas. El viento soplará del oeste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Los modelos meteorológicos complementarios mantienen cierta posibilidad de chaparrones durante el miércoles, por lo que será importante seguir las próximas actualizaciones.

Jueves 19: jornada más estable y temperaturas de hasta 28 °C

El jueves se perfila como una de las jornadas más favorables de la semana.

Según Inumet, en Montevideo y el área metropolitana se esperan temperaturas de entre 17 °C y 24 °C, con cielo claro y algo nuboso durante buena parte del día.

Los vientos soplarán del suroeste, rotando posteriormente al este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y algunas rachas de hasta 40 km/h.

Sin embargo, los modelos meteorológicos internacionales presentan algunas diferencias respecto a la estabilidad prevista. Algunas proyecciones contemplan la posibilidad de tormentas aisladas en determinadas regiones, principalmente durante la segunda mitad del día.

En el norte del país se mantendrán temperaturas más elevadas, con máximas que podrían acercarse a los 28 °C.

Viernes 20: vuelve a aumentar la probabilidad de lluvias

El viernes aparece como otra jornada para seguir de cerca.

Mientras el pronóstico extendido de Inumet mantiene una probabilidad baja de precipitaciones para Montevideo, algunos modelos meteorológicos internacionales muestran un nuevo incremento de la inestabilidad.

Las proyecciones consultadas contemplan la posibilidad de tormentas durante la mañana y chaparrones en horas de la tarde, aunque no existe coincidencia plena sobre su distribución.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima cercana a los 25 °C y una mínima de aproximadamente 16 °C en el área metropolitana.

Por el momento, no corresponde considerar confirmada una jornada de lluvias generalizadas para todo Uruguay.

¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Las previsiones disponibles muestran condiciones relativamente estables para el sábado 21, con temperaturas que podrían alcanzar los 28 °C y abundante nubosidad.

Para el domingo 22 se espera una jornada más soleada, con máximas cercanas a los 27 °C. Sin embargo, algunos modelos contemplan la posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la noche.

El panorama podría modificarse con las próximas actualizaciones de los pronósticos.