Ministerio del Interior trasladó a mujeres privadas de libertad a nueva cárcel en Punta de Rieles

Consultado sobre este operativo, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que "seguramente llevará toda la jornada y viene con normalidad".

Operativo con normalidad

Agregó que se trata de "un operativo complejo que requiere de ómnibus, escoltas, de un traslado ordenado, meticuloso si se quiere, porque estamos hablando primero de seres humanos y segundo estamos hablando de personal que está recluido y que tiene que tener las condiciones de seguridad apropiadas".

"Hay diferentes niveles, diferentes grados de peligrosidad y todo eso es tenido en cuenta en este tipo de operativos", explicó el secretario de Estado en rueda de prensa.

Más temprano, el Ministerio del Interior señaló que "la nueva Unidad N.º 5 constituye un hito para el sistema penitenciario nacional, ya que por primera vez las mujeres privadas de libertad contarán con un establecimiento construido específicamente para funcionar como unidad penitenciaria, con adecuados estándares de habitabilidad y una infraestructura diseñada con perspectiva de género. El establecimiento dispone de sectores diferenciados para el ingreso, para mujeres trans y para aquellas próximas al egreso".

En cuanto a las mujeres con hijos y embarazadas, no serán trasladadas de la Unidad 5, informó Subrayado (Canal 10).

Situación complicada

La situación crítica de la Unidad Nº 5 había sido advertida en diciembre de 2024 por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), la que en un informe señalaba "una situación en la que, debido al exceso de personas, los recursos y los servicios se encuentran limitados y en condiciones críticas".