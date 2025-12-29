La ciudadana argentina de 34 años, de iniciales L. G., fue imputada este lunes por la Justicia de Maldonado por su responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido el mediodía del pasado viernes 26 en la rambla brava de Punta del Este y Francisca Fajardo en el que murió un ciudadano uruguayo que conducía una moto.
Rambla Brava
Argentina de 34 años fue imputada por accidente en el que murió un motociclista en Punta del Este
La conductora involucrada en el accidente de tránsito fatal en Punta del Este admitió poseer una licencia de conducir vencida desde noviembre de 2023.