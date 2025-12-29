Argentina de 34 años fue imputada por accidente en el que murió un motociclista en Punta del Este

L. G. declaró que descendió por la bajada del edificio, se dirigió a la calle y, tras detenerse y mirar a su costado, comenzó a cruzar y que el impacto se produjo de forma inmediata, que se activó el airbag lateral del vehículo y que luego fue contenida por una mujer que se encontraba en el lugar, quien la contuvo mientras solicitaba que llamaran a la asistencia médica y a la Policía.

5480

En ese mismo momento circulaba una moto por la rambla, proveniente de la zona de La Barra con destino a Punta del Este, conducida por Néstor Daniel Rodríguez, un ciudadano uruguayo de 44 años que se desempeñaba como guardia de seguridad en Maldonado y se dirigía a su puesto laboral.

El hombre no pudo evitar la colisión con el vehículo conducido por la mujer que intentaba cruzar la rambla, pero un auto que venía en sentido contrario dobló cerrado y no lo permitió. Tras la fuerte colisión, el motociclista murió en el lugar.

El siniestro de tránsito quedó registrado por una cámara de seguridad y es una de las principales evidencia que analiza la Fiscalía.