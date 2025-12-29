Hacete socio para acceder a este contenido

Rambla Brava

Argentina de 34 años fue imputada por accidente en el que murió un motociclista en Punta del Este

La conductora involucrada en el accidente de tránsito fatal en Punta del Este admitió poseer una licencia de conducir vencida desde noviembre de 2023.

Argentina fue imputada por accidente fatal en Punta del Este.

Por Redacción Caras y Caretas

La ciudadana argentina de 34 años, de iniciales L. G., fue imputada este lunes por la Justicia de Maldonado por su responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido el mediodía del pasado viernes 26 en la rambla brava de Punta del Este y Francisca Fajardo en el que murió un ciudadano uruguayo que conducía una moto.

Como medida cautelar, se le impusieron restricciones (por 60 días) que incluyen la prohibición de salir del país y la retención de su pasaporte, mientras continúa la investigación.

La declaración de la ciudadana argentina imputada

Según se desprende de la declaración que hizo ante la Policía fernandina, la mujer admitió que tenía la licencia vencida desde 2023 y conducía el automóvil Mercedes-Benz modelo B 180, de una amiga y se dirigía hacia José Ignacio cuando intentó cruzar la ruta en ese punto de la Playa Brava.

L. G. declaró que descendió por la bajada del edificio, se dirigió a la calle y, tras detenerse y mirar a su costado, comenzó a cruzar y que el impacto se produjo de forma inmediata, que se activó el airbag lateral del vehículo y que luego fue contenida por una mujer que se encontraba en el lugar, quien la contuvo mientras solicitaba que llamaran a la asistencia médica y a la Policía.

En ese mismo momento circulaba una moto por la rambla, proveniente de la zona de La Barra con destino a Punta del Este, conducida por Néstor Daniel Rodríguez, un ciudadano uruguayo de 44 años que se desempeñaba como guardia de seguridad en Maldonado y se dirigía a su puesto laboral.

El hombre no pudo evitar la colisión con el vehículo conducido por la mujer que intentaba cruzar la rambla, pero un auto que venía en sentido contrario dobló cerrado y no lo permitió. Tras la fuerte colisión, el motociclista murió en el lugar.

El siniestro de tránsito quedó registrado por una cámara de seguridad y es una de las principales evidencia que analiza la Fiscalía.

FUENTE: Punta News

