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Sociedad accidente | Maldonado | temporal

Efectos de la tormenta

Temporal y accidente fatal en Maldonado tras la caída de un árbol

Un hombre de 51 años murió tras chocar contra un árbol caído. Hubo un segundo conductor involucrado en el accidente que dio positivo en espirometría.

Accidente en Maldonado

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La Jefatura de Policía de Maldonado informó sobre un trágico siniestro de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes 8 de abril, que resultó en el fallecimiento de un hombre de 51 años en la intersección de las calles Aparicio Saravia y San Pablo.

Cronología del accidente

El incidente fue reportado a las 02:25 horas, activando una respuesta inmediata del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) y unidades de emergencia. Según el informe oficial, la secuencia de los hechos se dividió en dos etapas:

  • Impacto inicial: Una camioneta marca Fiat, conducida por la víctima, circulaba por la vía cuando colisionó contra un árbol caído que obstruía la calzada de lado a lado.

  • Colisión secundaria: Momentos después, un automóvil Chevrolet, guiado por un hombre de 44 años, impactó por alcance la parte trasera de la camioneta accidentada.

Pese a los esfuerzos del personal médico que acudió al lugar, se constató el fallecimiento del conductor de la camioneta en el sitio del siniestro.

Estado del segundo conductor y actuaciones legales

El conductor del automóvil Chevrolet fue asistido en el lugar y recibió el alta médica inmediata. Sin embargo, al realizarse el control de espirometría, el resultado fue positivo. Ante este hecho, fue trasladado a una dependencia policial para cumplimentar los trámites de rigor.

La Fiscalía de 3.º Turno, a cargo del caso, ha dispuesto las actuaciones de Policía Científica y ha citado al conductor de 44 años para prestar declaración durante la jornada de hoy.

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