Temporal y accidente fatal en Maldonado tras la caída de un árbol

Estado del segundo conductor y actuaciones legales

El conductor del automóvil Chevrolet fue asistido en el lugar y recibió el alta médica inmediata. Sin embargo, al realizarse el control de espirometría, el resultado fue positivo. Ante este hecho, fue trasladado a una dependencia policial para cumplimentar los trámites de rigor.

La Fiscalía de 3.º Turno, a cargo del caso, ha dispuesto las actuaciones de Policía Científica y ha citado al conductor de 44 años para prestar declaración durante la jornada de hoy.