Temporal y accidente fatal en Maldonado tras la caída de un árbol

La Jefatura de Policía de Maldonado informó sobre un trágico siniestro de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes 8 de abril, que resultó en el fallecimiento de un hombre de 51 años en la intersección de las calles Aparicio Saravia y San Pablo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Cronología del accidente
El incidente fue reportado a las 02:25 horas, activando una respuesta inmediata del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) y unidades de emergencia. Según el informe oficial, la secuencia de los hechos se dividió en dos etapas:
-
Impacto inicial: Una camioneta marca Fiat, conducida por la víctima, circulaba por la vía cuando colisionó contra un árbol caído que obstruía la calzada de lado a lado.
Colisión secundaria: Momentos después, un automóvil Chevrolet, guiado por un hombre de 44 años, impactó por alcance la parte trasera de la camioneta accidentada.
Pese a los esfuerzos del personal médico que acudió al lugar, se constató el fallecimiento del conductor de la camioneta en el sitio del siniestro.
Estado del segundo conductor y actuaciones legales
El conductor del automóvil Chevrolet fue asistido en el lugar y recibió el alta médica inmediata. Sin embargo, al realizarse el control de espirometría, el resultado fue positivo. Ante este hecho, fue trasladado a una dependencia policial para cumplimentar los trámites de rigor.
La Fiscalía de 3.º Turno, a cargo del caso, ha dispuesto las actuaciones de Policía Científica y ha citado al conductor de 44 años para prestar declaración durante la jornada de hoy.