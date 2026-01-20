Así fue la llegada del buque hospital chino a Montevideo: ¿en qué consiste su estadía?

El significado de la vistita

En diálogo con Caras y Caretas, Lazo destacó la importancia de la llegada del buque hospital chino al puerto de Montevideo en el marco del histórico vínculo bilateral entre Uruguay y la República Popular China. Señaló que, si bien se trata de una "escala técnica", la presencia del buque adquiere relevancia por el intercambio que genera y por las capacidades sanitarias que despliega. “Creo que es muy importante, en el marco de lo que es nuestro relacionamiento histórico con la República Popular China”, afirmó destacando que la misión incluye instancias de intercambio académico con Uruguay.

La ministra también hizo referencia a la magnitud del recorrido que realiza la embarcación, que zarpó en septiembre y tiene previsto su retorno en abril, con escalas en distintos puertos del mundo. “Es una travesía importante, y puerto a puerto ese intercambio se nota, hace bien”, sostuvo. Asimismo, valoró el trabajo humanitario que desarrolla el buque hospital, al que Uruguay pudo conocer de primera mano en China, y que se caracteriza por "llegar a lugares donde a veces no se llega".

Por su parte, el embajador de la República Popular China en Uruguay señaló que la visita “tiene un sentido muy especial, porque es la primera vez en la historia que un barco hospital de la Armada china visita Uruguay”. Según sus palabras, este acontecimiento "va a ampliar las cooperaciones de nuestra asociación estratégica integral y en el futuro puede abrir más espacios de cooperaciones sanitarias entre ambos ejércitos".

Capacidades técnicas y logísticas del buque

El Silk Road Ark es una de las naves más modernas de la armada china. Cuenta con un total de 300 camas, entre ellas unas 20 destinadas a cuidados intensivos. Además, tiene 14 departamentos clínicos, unidades de diagnóstico, y 8 quirófanos donde es posible realizar 60 tipos de procedimientos quirúrgicos en varias especialidades como ortopedia, ginecología y oftalmología. También cuenta con un helicóptero embarcado Changhe Z-8 reservado para emergencias médicas y evacuaciones.

Actividades en Montevideo

Durante su estadía, el buque realizará intercambios académicos con profesionales y especialistas locales, como lo viene haciendo tras las distintas escalas en el Pacífico sur, Caribe y Sudamérica. Sobre este punto, el diplomático detalló que médicos uruguayos serán invitados a recorrer el buque hospital, mientras que integrantes de la tripulación china visitarán centros de salud locales.

Yazhong también se refirió a otras actividades previstas que trascienden el aspecto estrictamente técnico. Por ejemplo, mencionó que la agenda incluye intercambios culturales y deportivos, entre ellos la organización de partidos de fútbol entre efectivos chinos y soldados uruguayos, como parte de las actividades de integración.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 2.54.04 PM

buque medico chino

1

Aprobación del ingreso y cuestionamientos

El ingreso del buque, aprobado días atrás por el Parlamento, tiene un propósito exclusivamente técnico —reabastecimiento, mantenimiento de equipos médicos y descanso de la tripulación— y fue destacado por el Poder Ejecutivo como una señal de cooperación y compromiso bilateral.

La solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, fue aprobada en ambas cámaras con los votos de todos los partidos políticos. En la Cámara de Senadores, la autorización contó con 27 votos a favor. En la Cámara de Diputados, se aprobó con el apoyo de 86 legisladores del oficialismo y de la oposición. Los diputados del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez, Federico Casaretto y Mercedes Long votaron en contra.

Pese al amplio consenso, algunos legisladores de la oposición cuestionaron la solicitud. El senador colorado Pedro Bordaberry dijo que “un barco de este tipo chino anduvo por Australia y fue acusado de hacer espionaje porque iba por arriba de los cables submarinos tomando información”. “Por el gobierno australiano fue acusado de esto”, remarcó. Por eso, Bordaberry llamó al Ministerio de Defensa Nacional a estar “muy atento”.

Por su parte, el diputado del PC Felipe Schipani dijo que su partido acompañó la autorización “para no entorpecer los vínculos diplomáticos con un país con el que tenemos relaciones”. Y añadió: “Francamente, estamos votándole al gobierno un cheque en blanco, porque hay otros propósitos atrás de esta embarcación que va a pasar por nuestro puerto en Montevideo”.

"Eso es parte de lo que a veces trae la política, pero acá lo importante es que en el gobierno pasado, que no estaba encabezado por este gobierno, se firmó un acuerdo marco que permite que hoy esté pasando esto. Por lo tanto, desde hace 40 años, cuando retomamos amistad con la República Popular China suceden estas cosas: intercambios que siempre son favorables para nosotros y también para quienes nos visitan".