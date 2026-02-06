ASSE advirtió por intento de estafa que usa la imagen institucional del prestador.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) emitió este viernes un comunicado en el que alerta a la población por una modalidad de estafa detectada por el área de seguridad informática del ente público.
ASSE detectó que quienes intenta llevar a cabo la estaba realizan llamadas a través de Whatsapp en las que se hacen pasar por la institución. El simulacro incluye la utilización del logo de ASSE en la foto de contacto.
El número que intenta realizar las estafas procede de Argentina y es el +549 11 3315 781. Esto es el único que se ha identificado hasta el momento.
ASSE solicita a la ciudadanía y a sus usuarios que no atiendan estas llamadas, no compartan información personal y no valoren como legítimas los mensajes recibidos, ya que se trata de un claro intento de estafa.
