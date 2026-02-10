ASSE alerta de una estafa a través de Whatsapp usando el logo de la institución

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) denunció la existencia de un nuevo intento de estafa vía Whatsapp con logo de la institución. El número identificado hasta el momento procede de Argentina y es el siguiente: +549 11 3315-7810.
El Área de Seguridad de la Información de ASSE, indicó que ha detectado intentos de comunicación por Whatsapp, "a través de llamadas falsas que simulan provenir de nuestra institución e incluyen el logo".
Por esta razón el organismo solicita a todos los usuarios y público en general, no responder a las llamadas, no compartir información personal y no valorar como legítimas estas llamadas, que evidencian un intento de estafa.
Alerta en ANEP
Se agrega esta denuncia a la realizada el lunes por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Ese día el organismo alertó a la población en relación a "información falsa que circula en las redes sociales con el objetivo de conseguir datos personales de manera ilícita".
Según subrayan desde el organismo, el cobro del Bono de Apoyo Económico 2026 no requiere de inscripción alguna.
Además, agregan que los bonos de vuelta a clase serán pagados este años durante el mes de marzo, de acuerdo a lo previsto y según las pautas establecidas por la ANEP.