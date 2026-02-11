"Pintó Adolescencia": el programa de la Intendencia de Canelones e Inau que ofrece talleres

La directora general de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, señaló que la iniciativa surgió a partir de “nuestra preocupación por los jóvenes y su futuro”, en referencia al trabajo articulado con la directora regional de INAU, Carolina Varela. A partir de ese planteo, los equipos del Área de Juventud y de Niñez y Adolescencia de la comuna, junto con el organismo nacional, comenzaron a diseñar el proyecto.

Varela reafirmó que las adolescencias constituyen una prioridad para ambas instituciones y sostuvo que “consideramos que es una población que necesita que haya políticas focalizadas”. Asimismo, manifestó la expectativa de que el programa pueda sostenerse en cada receso educativo.

Por su parte, el responsable del Área de Niñez y Adolescencia, Jonathan Lamancha, adelantó que al cierre de esta primera etapa se organizará un paseo recreativo a la playa, donde los participantes podrán realizar actividades deportivas y acuáticas.

El lanzamiento contó con la participación de adolescentes de distintos centros juveniles y de autoridades departamentales y de INAU, entre ellas la prosecretaria general Sandra Saffores, la coordinadora del vértice social Nataly Zalkind, la subdirectora general programática de INAU, Soledad Grille, y la directora departamental del organismo, Victoria Piñeyro.