Sociedad experiencia piloto | juventud |

Recreación

"Pintó Adolescencia": el programa de la Intendencia de Canelones e Inau que ofrece talleres

Comienza el 11 de febrero en cuatro municipios de Canelones, como experiencia piloto, con actividades recreativas y formativas durante el receso educativo.

 Foto: Intendencia de Canelones
El Gobierno de Canelones y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presentaron el programa Pintó Adolescencia, una propuesta orientada a "generar espacios de encuentro y recreación para jóvenes de centros juveniles que se encuentran en recesos educativos", según informó la comuna canaria. La iniciativa comenzará el 11 de febrero y funcionará como experiencia piloto en Las Piedras, 18 de Mayo, Pando y Nicolich.

La propuesta contempla talleres de distintas disciplinas, entre ellas rap, hip-hop, ajedrez, grafiti, salud mental y acoso callejero. Las actividades estarán a cargo de talleristas del gobierno departamental y del INAU, y se desarrollarán de lunes a viernes, de 14:00 a 17:00 horas, en centros culturales municipales o en los propios centros juveniles, según lo dispongan los equipos docentes.

La juventud en el centro

El responsable del Área de Juventud del Gobierno de Canelones, Juan Pedroso, explicó que la experiencia en estos cuatro municipios permitirá evaluar el programa con la intención de extenderlo posteriormente al resto del departamento.

La directora general de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, señaló que la iniciativa surgió a partir de “nuestra preocupación por los jóvenes y su futuro”, en referencia al trabajo articulado con la directora regional de INAU, Carolina Varela. A partir de ese planteo, los equipos del Área de Juventud y de Niñez y Adolescencia de la comuna, junto con el organismo nacional, comenzaron a diseñar el proyecto.

Varela reafirmó que las adolescencias constituyen una prioridad para ambas instituciones y sostuvo que “consideramos que es una población que necesita que haya políticas focalizadas”. Asimismo, manifestó la expectativa de que el programa pueda sostenerse en cada receso educativo.

Por su parte, el responsable del Área de Niñez y Adolescencia, Jonathan Lamancha, adelantó que al cierre de esta primera etapa se organizará un paseo recreativo a la playa, donde los participantes podrán realizar actividades deportivas y acuáticas.

El lanzamiento contó con la participación de adolescentes de distintos centros juveniles y de autoridades departamentales y de INAU, entre ellas la prosecretaria general Sandra Saffores, la coordinadora del vértice social Nataly Zalkind, la subdirectora general programática de INAU, Soledad Grille, y la directora departamental del organismo, Victoria Piñeyro.

