El Gobierno de Canelones y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presentaron el programa Pintó Adolescencia, una propuesta orientada a "generar espacios de encuentro y recreación para jóvenes de centros juveniles que se encuentran en recesos educativos", según informó la comuna canaria. La iniciativa comenzará el 11 de febrero y funcionará como experiencia piloto en Las Piedras, 18 de Mayo, Pando y Nicolich.
Recreación
"Pintó Adolescencia": el programa de la Intendencia de Canelones e Inau que ofrece talleres
Comienza el 11 de febrero en cuatro municipios de Canelones, como experiencia piloto, con actividades recreativas y formativas durante el receso educativo.