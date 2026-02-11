Ministerio de Trabajo e INACOOP firman un nuevo acuerdo estratégico

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) formalizarán este miércoles 11 de febrero la renovación y ampliación del Programa de Formación Cooperativo (PROCOOP). El evento tendrá lugar a las 10:00 horas en la Sala Enrique Erro de la sede ministerial, ubicada en la calle Juncal 1511.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La firma de este convenio representa un paso significativo en el fortalecimiento del sector cooperativo uruguayo, al extender el alcance de las herramientas de capacitación y asistencia técnica disponibles para los trabajadores y las organizaciones de la economía social. La ampliación del programa PROCOOP busca optimizar la gestión de las cooperativas y promover una mayor especialización profesional dentro del rubro, consolidando así el crecimiento de este modelo productivo en el país.
El acto oficial estará encabezado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien estará acompañado por las principales autoridades de las instituciones involucradas y representantes del sector. Durante la ceremonia, se brindarán detalles sobre las nuevas líneas de formación y los objetivos trazados para este periodo de gestión conjunta.