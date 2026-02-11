Ministerio de Trabajo e INACOOP firman un nuevo acuerdo estratégico

La firma de este convenio representa un paso significativo en el fortalecimiento del sector cooperativo uruguayo, al extender el alcance de las herramientas de capacitación y asistencia técnica disponibles para los trabajadores y las organizaciones de la economía social. La ampliación del programa PROCOOP busca optimizar la gestión de las cooperativas y promover una mayor especialización profesional dentro del rubro, consolidando así el crecimiento de este modelo productivo en el país.