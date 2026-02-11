Hacete socio para acceder a este contenido

Sistema penitenciario

OSE apoya al INR con donaciones para fortalecer talleres y procesos de reinserción

Como parte de un acuerdo de cooperación para fortalecer talleres de capacitación y los procesos de reinserción social, OSE donó al INR botas y ropa de trabajo.

Botas de seguridad donadas por OSE al INR.

Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) recibió 1.400 pares de botas de seguridad y 1.500 prendas de trabajo, donados por Obras Sanitarias del Estado (OSE), como parte de un acuerdo de cooperación orientado a fortalecer los talleres de capacitación y los procesos de reinserción social y laboral de personas privadas de libertad en centros penitenciarios de todo el país.

La entrega corresponde a la primera etapa del convenio suscripto en noviembre de 2025 entre ambos organismos. Los insumos serán destinados a garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades formativas y laborales dentro de las unidades penitenciarias.

Tras la firma del acuerdo, el INR y OSE consolidaron una alianza estratégica basada en la responsabilidad social, la reutilización de recursos y la generación de oportunidades de reinserción, que promueve la construcción de nuevos proyectos de vida a través del trabajo y la capacitación.

Donaciones para talleres

El acuerdo marco entre el INR y OSE prevé, además de la donación de materiales, una segunda etapa que incluye instancias de capacitación en distintos oficios, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y fortalecer los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad.

La directora del INR, Ana Juanche, destacó la importancia de la donación y señaló que “estos insumos permiten asegurar la protección y la seguridad en el desarrollo de tareas en los centros penitenciarios”.

Por su parte, el subdirector del INR, Jorge Camargo, informó que el convenio también contempla la entrega de pallets reutilizables, que serán usados en talleres de carpintería de distintas unidades de la zona metropolitana. Estos insumos permitirán la elaboración de manufacturas, recuerdos y manualidades, en el marco de propuestas educativas y formativas.

Apoyo de OSE a la reinserción laboral

El vicepresidente de OSE, Guillermo Caraballo, precisó que la entidad donó 1.400 pares de botas y 1.500 prendas, entre uniformes, camperas y pantalones de trabajo.

Asimismo, confirmó que se realizará la entrega de 2.000 pallets, que servirán como insumo para proyectos desarrollados por personas privadas de libertad, como la construcción de bajadas a playas y cartelería, entre otras tareas.

Caraballo adelantó que OSE continuará ofreciendo materiales, con el objetivo de apoyar la reinserción social y laboral de dichas personas.

