El territorio uruguayo atraviesa este miércoles una jornada marcada por temperaturas elevadas y un incremento paulatino de la inestabilidad atmosférica. Según el análisis de los principales modelos meteorológicos y fuentes oficiales, se espera que el calor persistente dé paso a fenómenos de precipitaciones hacia el final del día.
Temperaturas elevadas
Jornada de calor intenso y probables tormentas hacia la noche
Luego del calor intenso se espera un aumento de la nubosidad y probables precipitaciones con tormentas.