Sociedad calor | tormentas | pronóstico

Temperaturas elevadas

Jornada de calor intenso y probables tormentas hacia la noche

Luego del calor intenso se espera un aumento de la nubosidad y probables precipitaciones con tormentas.

Calor y tormentas 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
El territorio uruguayo atraviesa este miércoles una jornada marcada por temperaturas elevadas y un incremento paulatino de la inestabilidad atmosférica. Según el análisis de los principales modelos meteorológicos y fuentes oficiales, se espera que el calor persistente dé paso a fenómenos de precipitaciones hacia el final del día.

1. Pronóstico oficial (Inumet)

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un miércoles caluroso con un aumento de nubosidad a medida que avance la jornada.

  • Temperaturas: Las máximas alcanzarán los 36°C en el Noroeste y Noreste, mientras que en el Área Metropolitana se situarán en torno a los 29°C - 30°C. La mínima general se ubica en 16°C.

  • Condiciones: Mañana clara y algo nubosa. Hacia la tarde/noche se espera un aumento de la nubosidad con probables precipitaciones y tormentas, principalmente en el sur y este del país.

  • Humedad: Se registrarán niveles altos, alcanzando hasta un 97%.

2. Análisis regional (MetSul)

El observatorio brasileño MetSul destaca que Uruguay se encuentra bajo la influencia de una masa de aire cálido que mantiene los termómetros por encima de la media estacional.

  • Tendencia: MetSul advierte sobre la llegada de una masa de aire más fresco desde el océano hacia el final del miércoles, lo que actuará como un regulador térmico para la zona costera, evitando que se superen umbrales críticos de ola de calor.

  • Cambio de tiempo: Este giro de los vientos hacia el sector sur es el responsable de la inestabilidad prevista para las últimas horas del día.

3. Condiciones de viento y navegación (Windguru)

De acuerdo con los modelos de precisión de Windguru (específicamente para la zona de Montevideo y Río de la Plata):

  • Vientos: Durante el día predominarán vientos del sector Oeste/Noroeste de entre 10 y 14 nudos (aprox. 18-26 km/h).

  • Rachas: Se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 23 nudos (42 km/h) en zonas costeras hacia la tarde, rotando posteriormente al sector sur.

