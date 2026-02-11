China ratifica su respaldo a Cuba ante la crisis de combustible y denuncia injerencia externa

El Gobierno de la República Popular China, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmó este martes su compromiso de cooperación con Cuba frente a la compleja situación energética que atraviesa la isla. La declaración oficial surge como respuesta a la reciente suspensión de vuelos internacionales provocada por la escasez de combustible para aviación, una contingencia derivada de las restricciones impuestas a los suministros provenientes de Venezuela.
La voz de China
Durante una comparecencia ante la prensa, el portavoz de la cancillería china, Lin Jian, enfatizó que Pekín mantiene una postura inquebrantable en defensa de la soberanía cubana. El funcionario manifestó que su país se opone firmemente a cualquier tipo de interferencia extranjera y que continuarán brindando apoyo y asistencia técnica al gobierno cubano dentro del marco de sus posibilidades y capacidades actuales.
Respecto al impacto del cese de operaciones de diversas aerolíneas, el Ministerio informó que no se han reportado ciudadanos chinos varados en territorio cubano. Esta aclaración busca llevar tranquilidad sobre el estado de la conectividad para sus nacionales, a pesar de las dificultades logísticas que enfrenta el sector aeronáutico en la región caribeña debido al bloqueo de los envíos de hidrocarburos.
Este pronunciamiento refuerza el vínculo bilateral entre ambas naciones, consolidando a China como un aliado clave para La Habana en momentos donde las presiones externas dificultan el abastecimiento de insumos básicos. La administración china reiteró que el apoyo mutuo en seguridad nacional y estabilidad económica seguirá siendo una prioridad en su agenda diplomática para la región.