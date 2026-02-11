China ratifica su respaldo a Cuba ante la crisis de combustible y denuncia injerencia externa

El Gobierno de la República Popular China, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmó este martes su compromiso de cooperación con Cuba frente a la compleja situación energética que atraviesa la isla. La declaración oficial surge como respuesta a la reciente suspensión de vuelos internacionales provocada por la escasez de combustible para aviación, una contingencia derivada de las restricciones impuestas a los suministros provenientes de Venezuela.