"Astros alineados": la ganadería uruguaya vivirá la primavera más prometedora de su historia.

La cadena cárnica uruguaya entra en un período inédito: pasturas en crecimiento, Expo Prado, zafra de toros y entore coinciden con precios récord, mercados internacionales desabastecidos y señales que apuntan a un piso productivo de tres millones de terneros anuales. Especialistas señalan que la combinación de factores locales y externos abre la mejor primavera que haya vivido la ganadería nacional, según publica Búsqueda.
Producción en ascenso
El dato más contundente es que Uruguay consolidará por segundo año consecutivo la producción de más de tres millones de terneros, cifra que ya no se percibe como un techo, sino como un piso productivo. La mejora reproductiva, el aumento gradual del stock de vacas y la eficiencia en los manejos técnicos empujan este salto estructural.
Los terneros se venden más pesados y con valores inéditos, superando los US$ 600 por cabeza. En paralelo, la firmeza del novillo arriba de US$ 5 por kilo de carcasa y los precios de exportación por encima de US$ 5.000 por tonelada aseguran rentabilidad a lo largo de toda la cadena.
Ventana internacional
El escenario global potencia las oportunidades. Estados Unidos enfrenta un faltante estructural de carne y ganado que llevará años revertir; la Unión Europea atraviesa baja oferta y precios elevados; y China se mantiene como un comprador estable. En este contexto, Uruguay gana terreno por su reputación de país con baja deforestación y trazabilidad avanzada, atributos que lo diferencian de competidores regionales.
Además, las negociaciones del acuerdo Mercosur–UE podrían cerrarse este semestre, lo que abriría un acceso progresivo y arancelario preferencial a carnes de alto valor. A ello se suma el pacto con la EFTA, que amplía mercados como Suiza y Noruega.
Oportunidades y riesgos
El clima favorable tras la sequía y una cosecha récord de maíz refuerzan la base forrajera y alimenticia, clave para la zafra de reproductores. Sin embargo, persisten riesgos: un eventual déficit hídrico en primavera, la volatilidad geopolítica y posibles cambios de reglas de juego a nivel interno.
Con todo, la señal predominante es de optimismo. “Los astros están alineados” para que la ganadería uruguaya capitalice precios firmes, mercados abiertos y una estructura productiva en expansión. Una coyuntura demasiado buena para ser desaprovechada.