"Astros alineados": la ganadería uruguaya vivirá la primavera más prometedora de su historia.

Ventana internacional

El escenario global potencia las oportunidades. Estados Unidos enfrenta un faltante estructural de carne y ganado que llevará años revertir; la Unión Europea atraviesa baja oferta y precios elevados; y China se mantiene como un comprador estable. En este contexto, Uruguay gana terreno por su reputación de país con baja deforestación y trazabilidad avanzada, atributos que lo diferencian de competidores regionales.

Además, las negociaciones del acuerdo Mercosur–UE podrían cerrarse este semestre, lo que abriría un acceso progresivo y arancelario preferencial a carnes de alto valor. A ello se suma el pacto con la EFTA, que amplía mercados como Suiza y Noruega.

Oportunidades y riesgos

El clima favorable tras la sequía y una cosecha récord de maíz refuerzan la base forrajera y alimenticia, clave para la zafra de reproductores. Sin embargo, persisten riesgos: un eventual déficit hídrico en primavera, la volatilidad geopolítica y posibles cambios de reglas de juego a nivel interno.

Con todo, la señal predominante es de optimismo. “Los astros están alineados” para que la ganadería uruguaya capitalice precios firmes, mercados abiertos y una estructura productiva en expansión. Una coyuntura demasiado buena para ser desaprovechada.