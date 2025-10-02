Atentado contra Ferrero: detuvieron a dos hermanos que se presume tienen vinculación directa

Cuatro son los detenidos

En la noche del miércoles la Policía detuvo a dos hermanos que se presume tienen vinculación directa con el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero, ocurrido el domingo 28 de setiembre de madrugada en su casa.

Según fuentes policiales, estos dos hombres serían los autores materiales del ataque, extremo que debe comprobar ahora la investigación a cargo de la fiscal de estupefacientes Angelita Romano.

En total, hasta ahora son cuatro los detenidos por el ataque a la Fiscal de Corte. El primero fue detenido el mismo domingo de tarde y ya fue imputado y enviado a prisión.

El segundo fue detenido el martes al estar requerido por un homicidio, y la Policía lo vincula con el grupo criminal que estaría detrás del atentado a Ferrero.

Finalmente el miércoles de noche, en un taller del barrio Brazo Oriental, los investigadores de la Policía detuvieron a dos hermanos.