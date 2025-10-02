Luego del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, la Policía lleva adelante acciones para dar los responsables de lo ocurrido en domingo en el domicilio de Ferrero. “Van a caer”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, luego de reunirse con los principales comandos de la Policía para investigar el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Este martes, un hombre de 55 años fue imputado por haber participado en el apoyo logístico del ataque, al conducir un auto Volkswagen Bora negro, y la Policía trabaja por estas horas para dar con los otros dos responsables materiales.
Son cuatro los detenidos
Atentado contra Ferrero: detuvieron a dos hermanos que se presume tienen vinculación directa
Según fuentes policiales, estos dos hombres serían los autores materiales del ataque en el domicilio de la fiscal de Corte.