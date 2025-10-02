Hacete socio para acceder a este contenido

Son cuatro los detenidos

Atentado contra Ferrero: detuvieron a dos hermanos que se presume tienen vinculación directa

Según fuentes policiales, estos dos hombres serían los autores materiales del ataque en el domicilio de la fiscal de Corte.

La Policía detuvo a otra persona por el atentado contra Mónica Ferrero.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Luego del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, la Policía lleva adelante acciones para dar los responsables de lo ocurrido en domingo en el domicilio de Ferrero. “Van a caer”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, luego de reunirse con los principales comandos de la Policía para investigar el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Este martes, un hombre de 55 años fue imputado por haber participado en el apoyo logístico del ataque, al conducir un auto Volkswagen Bora negro, y la Policía trabaja por estas horas para dar con los otros dos responsables materiales.

La Policía maneja que tres personas participaron en el ataque a Ferrero: el chofer y dos acompañantes, quienes ingresaron a la finca. Lo hicieron utilizando un tablón que les facilitó el ingreso desde una casa lindera, y desde el patio dispararon dos veces hacia la casa y las balas impactaron en la ventana de la cocina. También desde ese lugar tiraron una granada, que impactó contra un ventanal y rebotó en el patio, donde finalmente explotó.

Fuentes vinculadas al caso dijeron que el ataque llevó semanas de observación y seguimiento a la fiscal de Corte, y que incluso se estima que hubo personas vigilando la casa de Ferrero desde los techos de las casas linderas para analizar los movimientos.

Cuatro son los detenidos

En la noche del miércoles la Policía detuvo a dos hermanos que se presume tienen vinculación directa con el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero, ocurrido el domingo 28 de setiembre de madrugada en su casa.

Según fuentes policiales, estos dos hombres serían los autores materiales del ataque, extremo que debe comprobar ahora la investigación a cargo de la fiscal de estupefacientes Angelita Romano.

En total, hasta ahora son cuatro los detenidos por el ataque a la Fiscal de Corte. El primero fue detenido el mismo domingo de tarde y ya fue imputado y enviado a prisión.

El segundo fue detenido el martes al estar requerido por un homicidio, y la Policía lo vincula con el grupo criminal que estaría detrás del atentado a Ferrero.

Finalmente el miércoles de noche, en un taller del barrio Brazo Oriental, los investigadores de la Policía detuvieron a dos hermanos.

