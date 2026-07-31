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Política Orsi | FMI | Gabriel Oddone

Visita de fondo

Orsi sobre dichos de Georgieva: "Es maravilloso que el FMI te diga eso"

La directora del FMI le dijo a Gabriel Oddone que Uruguay debe tomar “más riesgos, siendo más valientes en la gestión de las políticas públicas".

Yamandú Orsi y Gabriel Oddone.

Yamandú Orsi y Gabriel Oddone.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

“Me encantó, por supuesto nos pidió, bueno, tienen que ser más audaces y eso está bárbaro, que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso”, manifestó el presidente Yamandú Orsi en una rueda de prensa ante una consulta sobre la reunión que mantuvo el jueves 30 con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Orsi dijo estas palabras durante la presentación de obras en el puente de La Concordia -entre Artigas y Quaraí- en la frontera con Brasil, y entre otros temas, el presidente fue consultado sobre la reunión con la jerarca del FMI.

Georgieva estuvo de visita oficial en Uruguay, y el pasado jueves 30 de julio se reunió con varias autoridades, comenzando por el propio mandatario. Luego lo hizo con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa.

Oddone debe tomar "más riesgos en las políticas públicas"

La directora del FMI le dijo a Oddone que Uruguay debe tomar “más riesgos, siendo más valientes en la gestión de las políticas públicas".

Luego de la reunión con la jerarca del FMI, Oddone dijo en una rueda de prensa que fue una reunión en la que Georgieva contó cómo ve el mundo “con relación a la incertidumbre que hoy está instalada y que vino para quedarse”. El ministro subrayó que “hay enorme cantidad de oportunidades para las economías como la uruguaya, para poder progresar y crecer a ritmos más acelerados”.

“Estuvimos hablando de inteligencia artificial, algo de cambio climático y sobre todo de las oportunidades que la región le ofrece a Uruguay como puerta de salida y por su inserción estratégica. También hablamos de políticas sociales, en particular del énfasis en infancia que Uruguay está poniendo para fortalecer su modelo de convivencia como un gran factor de distinción de la cohesión social”, expresó Oddone.

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