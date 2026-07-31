“Me encantó, por supuesto nos pidió, bueno, tienen que ser más audaces y eso está bárbaro, que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso”, manifestó el presidente Yamandú Orsi en una rueda de prensa ante una consulta sobre la reunión que mantuvo el jueves 30 con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Visita de fondo
Orsi sobre dichos de Georgieva: "Es maravilloso que el FMI te diga eso"
La directora del FMI le dijo a Gabriel Oddone que Uruguay debe tomar “más riesgos, siendo más valientes en la gestión de las políticas públicas".