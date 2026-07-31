Orsi sobre dichos de Georgieva: "Es maravilloso que el FMI te diga eso"

Oddone debe tomar "más riesgos en las políticas públicas"

La directora del FMI le dijo a Oddone que Uruguay debe tomar “más riesgos, siendo más valientes en la gestión de las políticas públicas".

Luego de la reunión con la jerarca del FMI, Oddone dijo en una rueda de prensa que fue una reunión en la que Georgieva contó cómo ve el mundo “con relación a la incertidumbre que hoy está instalada y que vino para quedarse”. El ministro subrayó que “hay enorme cantidad de oportunidades para las economías como la uruguaya, para poder progresar y crecer a ritmos más acelerados”.

“Estuvimos hablando de inteligencia artificial, algo de cambio climático y sobre todo de las oportunidades que la región le ofrece a Uruguay como puerta de salida y por su inserción estratégica. También hablamos de políticas sociales, en particular del énfasis en infancia que Uruguay está poniendo para fortalecer su modelo de convivencia como un gran factor de distinción de la cohesión social”, expresó Oddone.