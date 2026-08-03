Dos hombres fueron asesinados en la tarde-noche del domingo

Homicidio en Pando

Horas más tarde, un hombre de 38 años, fue asesinado de dos disparos en el pecho en la noche del domingo en Venezuela y Continuación Piedra, en la ciudad de Pando (Canelones).

Un testigo del homicidio dijo que pasaron dos personas en una moto de alta cilindrada y que abrieron fuego; reconoció que intentaron herirlo a él pero logró resguardarse en su vivienda. Escuchó dos disparos; al salir a la calle, vio al otro hombre herido de bala, según agregó. La víctima no tenía antecedentes penales.

Vecinos de la zona trasladaron al herido en un vehículo hacia una mutualista local, donde murió a las 23:35, informó Subrayado.

En la escena del crimen quedaron evidencias para la investigación que fueron recolectadas por la Policía Científica. Además, para poder dar con los responsables la Fiscalía ordenó entrevistar a testigos y relevar cámaras de seguridad de la zona.