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Sociedad domingo | hombres | homicidios

Bella Italia y Pando

Dos hombres fueron asesinados en la tarde-noche del domingo

Los homicidios, de dos hombres de 39 y 38 años, ocurrieron en las últimas horas del domingo, en Chacarita de los Padres (Montevideo) y en Pando (Canelones).

Además de los hombres asesinados el domingo 2, una mujer fue asesinada por su pareja en Tres Cruces.

Además de los hombres asesinados el domingo 2, una mujer fue asesinada por su pareja en Tres Cruces.
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Por Redacción Caras y Caretas

A las seis de la tarde del domingo, una persona vio a un hombre de 39 años caminar herido de bala por un descampado en Génova y Tomás Higgs, en el barrio Chacarita de los Padres (Montevideo). Antes de morir, el herido le llegó a decir al otro individuo que le habían disparado.

El hombre que lo encontró, lo subió en su auto y lo llevó a la emergencia de la policlínica de Malinas (Jardines del Hipódromo), donde fue informada la Policía. Allí, los médicos le diagnosticaron a la víctima un disparo en el abdomen y, debido a la gravedad, la derivaron al hospital Pasteur.

Tres horas después de ingresado, se constató su muerte, por lo que el caso fue asumido por el Departamento de Homicidios de la Policía. Según consignó Subrayado, los detectives volvieron al lugar del crimen para determinar dónde mataron al hombre e identificar a los responsables pero, tras realizar recorridas, no encontraron indicios sobre el homicidio.

Homicidio en Pando

Horas más tarde, un hombre de 38 años, fue asesinado de dos disparos en el pecho en la noche del domingo en Venezuela y Continuación Piedra, en la ciudad de Pando (Canelones).

Un testigo del homicidio dijo que pasaron dos personas en una moto de alta cilindrada y que abrieron fuego; reconoció que intentaron herirlo a él pero logró resguardarse en su vivienda. Escuchó dos disparos; al salir a la calle, vio al otro hombre herido de bala, según agregó. La víctima no tenía antecedentes penales.

Vecinos de la zona trasladaron al herido en un vehículo hacia una mutualista local, donde murió a las 23:35, informó Subrayado.

En la escena del crimen quedaron evidencias para la investigación que fueron recolectadas por la Policía Científica. Además, para poder dar con los responsables la Fiscalía ordenó entrevistar a testigos y relevar cámaras de seguridad de la zona.

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