A las seis de la tarde del domingo, una persona vio a un hombre de 39 años caminar herido de bala por un descampado en Génova y Tomás Higgs, en el barrio Chacarita de los Padres (Montevideo). Antes de morir, el herido le llegó a decir al otro individuo que le habían disparado.
Bella Italia y Pando
Dos hombres fueron asesinados en la tarde-noche del domingo
Los homicidios, de dos hombres de 39 y 38 años, ocurrieron en las últimas horas del domingo, en Chacarita de los Padres (Montevideo) y en Pando (Canelones).