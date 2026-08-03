Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad UTE | discapacidad |

Hasta el 11 de agosto

UTE abrió llamado laboral para personas en situación de discapacidad

Llamado de UTE es para cargos administrativos en Montevideo (10), Canelones (2), Melo (1), Minas (1), , Paysandú (1), Rivera (1), San José (1) y Tacuarembó (1).

UTE abrió nuevo llamado laboral.

UTE abrió nuevo llamado laboral.

 Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La UTE abrió el llamado público N° 926018 para personas en en situación de discapacidad, para ocupar 18 plazas de funcionarios/as para desempeñar tareas administrativas en distintas unidades de la Administración, con radicación laboral en Canelones (2), Melo (1), Minas (1), Montevideo (10), Paysandú (1), Rivera (1), San José (1) y Tacuarembó (1).

El concurso se enmarca en la aplicación de las Leyes N° 18.651, N° 19.122 y N° 19.684 y sus decretos reglamentarios.

Inscripciones para el llamado y entrega de documentación

Los/as interesados/as deberán inscribirse y cargar la documentación a través del formulario que se encuentra en la página web (http://www.ute.com.uy), donde recibirán su N° de Inscripción al momento de enviar el formulario, desde la hora 9:00 del 27/07/2026 hasta la hora 16:00 del 11/08/2026.

Temas

Te puede interesar