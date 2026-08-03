La UTE abrió el llamado público N° 926018 para personas en en situación de discapacidad, para ocupar 18 plazas de funcionarios/as para desempeñar tareas administrativas en distintas unidades de la Administración, con radicación laboral en Canelones (2), Melo (1), Minas (1), Montevideo (10), Paysandú (1), Rivera (1), San José (1) y Tacuarembó (1).
Hasta el 11 de agosto
UTE abrió llamado laboral para personas en situación de discapacidad
Llamado de UTE es para cargos administrativos en Montevideo (10), Canelones (2), Melo (1), Minas (1), , Paysandú (1), Rivera (1), San José (1) y Tacuarembó (1).