Avanza la estabilización del tiempo en Uruguay: se prevé una semana con mañanas frías y tardes más templadas

Tras el paso de la masa de aire frío de origen polar asociada a un sistema de baja presión en el Atlántico, el escenario meteorológico sobre el territorio nacional ingresa en una fase de paulatina estabilización. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los análisis del observatorio privado MetSul, el tiempo durante los próximos días estarán marcados por el alejamiento paulatino de la inestabilidad, la reducción de la nubosidad y un gradual repunte de las temperaturas máximas.