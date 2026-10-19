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Avanza la estabilización del tiempo en Uruguay: se prevé una semana con mañanas frías y tardes más templadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio MetSul señalan que la influencia del frente frío comenzará a ceder de forma progresiva a lo largo de la semana.

Inumet y el tiempo para los próximos días

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Por Redacción de Caras y Caretas

Tras el paso de la masa de aire frío de origen polar asociada a un sistema de baja presión en el Atlántico, el escenario meteorológico sobre el territorio nacional ingresa en una fase de paulatina estabilización. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los análisis del observatorio privado MetSul, el tiempo durante los próximos días estarán marcados por el alejamiento paulatino de la inestabilidad, la reducción de la nubosidad y un gradual repunte de las temperaturas máximas.

Gradual alejamiento de la nubosidad y mañanas frías

El patrón dominante para el arranque de esta semana estará caracterizado por la presencia de altas presiones continentales que desplazarán el aire húmedo hacia el océano. No obstante, el enfriamiento nocturno favorecerá mañanas muy frías en la zona rural del centro, este y norte del país, donde no se descanta la formación de heladas agrometeorológicas tardías en las primeras horas de la jornada.

A medida que el viento vire progresivamente del sector sur hacia el sureste y luego al noreste, la masa de aire irá perdiendo rigidez, dando paso a jornadas con mayor presencia de sol y una amplitud térmica más pronunciada a partir de mediados de semana.

Evolución por zonas del país

  • Montevideo y Área Metropolitana: Las jornadas mantendrán mañanas frías a frescas con mínimas que se ubicarán entre los 8 °C y 10 °C, y presencia de neblinas matinales. Hacia la tarde, la nubosidad disminuirá progresivamente, alcanzando máximas que oscilarán entre los 15 °C y 18 °C. Los vientos amainarán, rotando del sur hacia el sector este.

  • Zona Este y Centro-Sur: Tras un inicio de semana con abundante nubosidad y precipitaciones escasas residuales, la tendencia apunta a cielos claros y algo nubosos. Las mínimas se situarán en valores de entre 5 °C y 8 °C, provocando heladas aisladas en áreas bajas, mientras que las máximas superarán los 17 °C a 19 °C sobre el ecuador de la semana.

  • Norte (Noroeste y Noreste): Presentará la recuperación térmica más marcada del país. Aunque las madrugadas se mantendrán frías (con mínimas de 6 °C a 9 °C), la rápida disminución de la nubosidad permitirá tardes templadas a cálidas, con registros máximos que volverán a aproximarse a los 20 °C y 22 °C.

Perspectivas para la segunda mitad de la semana

El pronóstico extendido indica una consolidación del tiempo estable hacia el jueves y viernes en la mayor parte del país, con muy baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados a leves. Las autoridades recomiendan monitorear las actualizaciones oficiales del estado del tiempo, especialmente para el sector agropecuario ante el impacto de las bajas temperaturas matinales en los cultivos de la franja interior.

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