"Betito" Suárez fue condenado por lavado de activos, posesión de drogas, estafa y uso de documento falso

Betito Suárez estaba preso desde noviembre de 2025 por la Operación Iro

Debido a que Suárez se encontraba en prisión preventiva desde noviembre de 2025, cuando fue detenido en el Cerro de Montevideo en el marco de la Operación Iro, se le descontará el tiempo que ya lleva privado de libertad, por lo que quedaría en libertad a mediados de 2029.