Luis Alberto "Betito" Suárez fue condenado este jueves por la Justicia a tres años y ocho meses de cárcel tras un proceso abreviado alcanzado con la Fiscalía de Estupefacientes de 3er Turno. La pena es por los delitos de lavado de activos, posesión de drogas, estafa y uso de documento falso.
Tres años y ocho meses de prisión
"Betito" Suárez fue condenado por lavado de activos, posesión de drogas, estafa y uso de documento falso
El famoso criminal, Luis Alberto "Betito" Suárez, fue condenado a tres años y ocho meses de penitenciaría tras un acuerdo alcanzado este jueves con la Fiscalía.