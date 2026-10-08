Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Betito Suárez | lavado | Drogas

Tres años y ocho meses de prisión

"Betito" Suárez fue condenado por lavado de activos, posesión de drogas, estafa y uso de documento falso

El famoso criminal, Luis Alberto "Betito" Suárez, fue condenado a tres años y ocho meses de penitenciaría tras un acuerdo alcanzado este jueves con la Fiscalía.

Betito Suárez nuevamente condenado.

Betito Suárez nuevamente condenado.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Luis Alberto "Betito" Suárez fue condenado este jueves por la Justicia a tres años y ocho meses de cárcel tras un proceso abreviado alcanzado con la Fiscalía de Estupefacientes de 3er Turno. La pena es por los delitos de lavado de activos, posesión de drogas, estafa y uso de documento falso.

Su abogado, Rafael Silva, explicó en una rueda de prensa tras salir de la audiencia que el acuerdo al que se llegó este jueves fue alcanzado luego de varios meses de negociación y que su cliente decidió aceptarlo porque lo consideró favorable.

Betito Suárez estaba preso desde noviembre de 2025 por la Operación Iro

Debido a que Suárez se encontraba en prisión preventiva desde noviembre de 2025, cuando fue detenido en el Cerro de Montevideo en el marco de la Operación Iro, se le descontará el tiempo que ya lleva privado de libertad, por lo que quedaría en libertad a mediados de 2029.

"Betito" Suárez fue la novena persona condenada en el marco de la investigación judicial, en la que, además, se decomisaron cuatro vehículos de alta gama, dinero y estupefacientes en los 17 allanamientos que se llevaron a cabo durante la Operación Iro.

Temas

Te puede interesar