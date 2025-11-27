Tribunal de Apelaciones confirmó prisión preventiva de Betito Suárez

Betito es considerado por las autoridades como uno de los delincuentes más peligrosos del país). Fue detenido junto a integrantes de su clan -Los Suárez- en el marco de 17 allanamientos en una operación de la Fiscalía y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

Los allanamientos en Cerro Norte

Suárez fue detenido en una vivienda de Cerro Norte con tusi (para consumo personal según su abogado). No obstante, en los allanamientos en un casa lindera (donde funcionaba una boca según las autoridades, incautaron cocaína, marihuana, dinero y armas: una pistola 9mm H&K, 13 cartuchos 9mm x19, cámaras de vigilancia con 2 DVR, dos balanzas de precisión.

Al día siguiente, la Policía encontró 48 celulares, varios dispositivos electrónicos, además de 3.189 dólares, 171.310 pesos y siete vehículos de los cuales cinco son de alta gama, una escopeta, municiones y más estupefacientes.

Las imputaciones al clan de Los Suárez

De las seis personas detenidas en el operativo, se dispuso el cese de detención de una mujer, mientras que por las otras cinco se formalizó la investigación. Tres llegaron a un proceso abreviado. Una de ellas, por un delito continuado de suministro agravado a una pena de tres años, otra por asistencia a las actividades del narcotráfico por una pena de 2 años y otra por tráfico interno de armas de fuego con 12 meses de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno y tareas comunitarias.

Las otras dos personas fueron imputadas: Suárez por posesión de sustancias estupefacientes y otra por negociación de estupefacientes.

El fiscal Morosoli solicitó la prisión preventiva de Suárez por 180 días, como medida cautelar, mientras continúa la investigación. Su defensa apeló, pero el Tribunal de Apelaciones Penal de 3° Turno desestimó la petición y confirmó la medida adoptada por la Justicia.