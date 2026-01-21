Hacete socio para acceder a este contenido

Política Sebastián Marset | Santa Cruz | Bolivia

Capitán de Policía es su "mano derecha"

Vicepresidente de Bolivia exige que arresten a Marset en Santa Cruz y apuntó que un policía lo protege

Edmand Lara denunció que Sebastián Marset estaría en un condominio del Urubó, en Santa Cruz y que el uruguayo tendría a un capitán de la Policía a su servicio.

Marset estaría en Santa Cruz de la Sierra, según denunció el vicepresidente de Bolivia.

Por Redacción Caras y Caretas

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, pidió a la Policía de Santa Cruz de la Sierra que realice operativos en la zona de Urubó, debido a la información de que supuestamente Sebastián Marset estaría en un condominio de ese barrio cruceño protegido por un policía local.

Lara exigió le exigió a la Policía y a todas sus fuerzas, principalmente la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que inicien operativos en el Urubó para “corroborar” el dato que le pasaron desde la misma Policía de que Marset estaría allí, como se sospechaba desde el año pasado y en donde fue visto por varias personas.

Vicepresidente de Bolivia denuncia que a Marset lo protege un policía cruceño

Mediante un video, el vicepresidente de Bolivia (bastante distante del presidente Rodrigo Paz) sorprendió con la denuncia pública en en la que afirmó que “policías comprometidos con la patria” le facilitaron la información. Le informaron que "el narcotraficante Sebastián Marset se encontraría oculto en un condominio del Urubó.

Además, apuntó que un capitán de la Policía cruceña prestaría su servicio al capo narco uruguayo: “Se ha convertido en su mano derecha”.

Exige respuestas a las fuerzas de seguridad

“Quiero exhortar al comandante general de la Policía Boliviana y a todos los jefes policiales de las diferentes unidades, como la FELCN, Interpol y la FELCC, a que procedan a realizar operativos en el Urubó con la finalidad de corroborar la información que se tiene respecto a que el narcotraficante Sebastián Marset se encontraría en esa zona”, manifestó Lara.

El jerarca pidió a las fuerzas del orden brindar una respuesta clara a la población y demostrar su compromiso con la Constitución, garantizando que se actuará con firmeza en la lucha contra el crimen organizado.

El paradero de Marset permanece desconocido desde fines de julio de 2023, cuando -justamente- logró escapar de un "fuerte" operativo policial realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

