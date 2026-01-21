Vicepresidente de Bolivia exige que arresten a Marset en Santa Cruz y apuntó que un policía lo protege

Además, apuntó que un capitán de la Policía cruceña prestaría su servicio al capo narco uruguayo: “Se ha convertido en su mano derecha”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ErbolDigital/status/2013753053594153091&partner=&hide_thread=false El vicepresidente Edmand Lara pide a la Policía realizar operativos en el Urubó, debido a la información de que supuestamente Sebastián Marset estaría en ese sector. pic.twitter.com/tvYpXg6Ksl — ERBOL (@ErbolDigital) January 20, 2026

Exige respuestas a las fuerzas de seguridad

“Quiero exhortar al comandante general de la Policía Boliviana y a todos los jefes policiales de las diferentes unidades, como la FELCN, Interpol y la FELCC, a que procedan a realizar operativos en el Urubó con la finalidad de corroborar la información que se tiene respecto a que el narcotraficante Sebastián Marset se encontraría en esa zona”, manifestó Lara.

El jerarca pidió a las fuerzas del orden brindar una respuesta clara a la población y demostrar su compromiso con la Constitución, garantizando que se actuará con firmeza en la lucha contra el crimen organizado.

El paradero de Marset permanece desconocido desde fines de julio de 2023, cuando -justamente- logró escapar de un "fuerte" operativo policial realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.