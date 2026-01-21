El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, pidió a la Policía de Santa Cruz de la Sierra que realice operativos en la zona de Urubó, debido a la información de que supuestamente Sebastián Marset estaría en un condominio de ese barrio cruceño protegido por un policía local.
Capitán de Policía es su "mano derecha"
Vicepresidente de Bolivia exige que arresten a Marset en Santa Cruz y apuntó que un policía lo protege
