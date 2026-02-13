Piden 17 años de prisión para Erico Galeano, el benefactor político de Marset en Paraguay

Fiscalía afirma que Erico Galeano brindó apoyo logístico a organización criminal

La Fiscalía afirma que Galeano supuestamente brindó apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los supuestos líderes de la organización criminal, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, Sebastián Marset, así como otros acusados, se trasladen en el territorio nacional.

Avioneta Avioneta de Erico Galeano en la que fue transportado el clan según piloto.

Esto se dio en momentos en que los aviones utilizados por el grupo estaban retenidos por la Justicia, luego de una intervención realizada por el entonces fiscal Marcelo Pecci al aeródromo Arrayán, de Areguá, en octubre de 2020.

El fiscal Corbeta recordó que si bien la defensa intentó trasladar responsabilidad al piloto, al alegar que la situación no era conocida por Galeano y que los pilotos realizaban los vuelos por cuenta propia y él no conocía esos pasajeros, esto quedó desvirtuado con las pruebas presentadas en juicio.

En ese sentido, el fiscal advirtió que la avioneta nunca estuvo registrada como la prestación del servicio de taxi aéreo y que a través de las pruebas testificales, quedó demostrado que cada piloto debía informar tanto el plan de vuelo como los ocupantes de la aeronave, antes de salir.

“Su investidura le sirvió para evadir todos los controles respecto a los pasajeros que volaron en su aeronave”, remarcó el fiscal Pak.

Venta simulada de una residencia a favor de un testaferro de Tío Rico

La primera pista acerca de la vinculación del legislador con el grupo criminal surgió cuando en uno de los allanamientos realizados en el marco de la Operación A Ultranza Py, los investigadores encontraron una factura de la ANDE a nombre de Erico Galeano en una residencia del exclusivo condominio Aqua Village, ubicado en la zona de Altos.

El legislador presentó un contrato privado de compra venta, donde figura que el 14 de octubre de 2020 vendió la propiedad a Hugo González Ramos (prófugo), por US$ 1.000.000, pagados al contado, según contrato privado realizado ante la escribana Olga Graciela Peralta.

Al respecto, el fiscal Corbeta sostuvo que se trató de una operación simulada, que González Ramos es testaferro de Miguel Ángel Insfrán Galeano quien, según la Fiscalía, es el verdadero propietario del inmueble.

Casa de Erico Galeano utilizada por el clan Marset-Insfrán.jpg

La Fiscalía detalló el historial financiero de González Ramos que evidencia que el mismo carecía de ingresos suficientes y tampoco obtuvo préstamo para ello. Es decir, la falta de capacidad económica y patrimonial para comprar la propiedad por la que, al cambio de entonces, pagó supuestamente poco más de G. 7.000 millones.

“Claramente el señor Galeano intentó proteger la verdadera identidad del verdadero comprador del inmueble, Miguel Ángel Insfrán Galeano y uno de los principales líderes de la organización criminal con Sebastián Marset”, apuntó Corbeta.

Recordó que Galeano solo incluyó en su declaración de bienes 11 días después de la serie de allanamientos realizados en el caso A Ultranza.

Asimismo, Corbeta destacó que en la residencia se encontró una camioneta Isuzu, Dimax, registrada a nombre de la Agroganadera Nuevo Horizonte, cuya propietaria es Yolanda Insfrán Galeano, hermana de los acusados Miguel Ángel y José Insfrán Galeano, actualmente prófuga de la justicia.

Su relación con Sebastián Marset

La relación del senador paraguayo con el narcotraficante prófugo Sebastián Marset fue otro punto expuesto detalladamente por el Ministerio Público.

Según la acusación fiscal, además de la vinculación que tuvo Erico Galeano con Marset, como futbolista del Deportivo Capiatá, el ahora legislador acusado también habría invertido en el club la suma de G. 10.379.049.589, dinero que supuestamente es fruto del tráfico de cocaína.

Galeano fue presidente de la institución desde febrero del año 2017 hasta enero de 2021 y Marset llegó al club el 6 de abril del año 2021.

Los fiscales señalaron que pese a que Galeano alegó que luego de esta fecha pidió permiso y se alejó del club, para de esta manera “desmarcarse” de Marset, la propia Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) desmintió esta versión al informar que el legislador siguió como dirigente hasta el año 2022.

Erico Galeano.png Erico Galeano, senador paraguayo vinculado a Sebastián Marset, fue acusado por Fiscalía paraguaya.

El millonario préstamo que pidió para auxiliar a Marset en Dubái

Por otra parte, la Fiscalía señaló que en octubre de 2021 cuando Marset fue detenido en Dubái por problemas de documentación, Galeano solicitó para auxiliarlo un préstamos de US$ 500 mil dólares al senador colorado Derlis Osorio, a la diputada colorada Jazmín Narváez y hasta recurrió al entonces vicepresidente Hugo Velázquez y al presidente Mario Abdo Benítez, sin éxito.

Marset contó con el auspicio de la firma Total Cars, empresa vinculada a Marset, cuya pareja Gianina García Troche era una de las accionistas.

Cabe señalar que, el “Grupo San Jorge Sociedad Anónima”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars”, fue constituido el 3 de mayo de 2021 e integrado con un capital de G. 1.000.000.000. A esta empresa le corresponde el RUC N° 8018277-8.

Al momento de la fundación, a Gianina García Troche le correspondía el 75% de participación, com presidenta, y a Alexis Vidal González Zárate, el 25% como vicepresidente.

Tras escuchar a los representantes del Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 23 de febrero, oportunidad en que la defensa presentará sus alegatos finales.