Noche terrible para Peñarol: 3 lesionados, goles en contra y un penal errado en la hora

Todo comenzó mal ya que Diego Laxalt se lesionó a los 6 minutos y dejó la cancha, entrando en su lugar Tomás Olase.

Y tan solo 2 minutos después del cambio, llegó el blooper de la noche. Brian Barboza, de gran partido el miércoles pasado como zaguero central ante Montevideo City Torque en el triunfo 1-0, se la pasó atrás fuerte y sin mirar al arquero Sebastián Britos y se anotó un gol en contra insólito.

El equipo de Diego Aguirre sintió el cimbronazo de ambos golpes, la lesión y el gol, y no se encontraba en la cancha.

Pero llegaría un nuevo error de Barboza, quien le cometió un penal a Lucas Bassadore que Thiago Rucci convirtió para el 2-0.

Por si faltaba algo, Facundo Batista se lesionó y dejó la cancha a los 42 minutos. Diego Aguirre no hizo el cambio y jugó los 3 minutos que quedaban y los 2 de adición, con 10, para no quemar una ventana de variantes. Fue un primer tiempo tétrico de los carboneros.

Cambió en el segundo tiempo

Aguirre apostó por Stiven Muhlethaler para el inicio del complemento y enseguida, un desborde de Ignacio Alegre, le dio el gol del descuento a Leandro Umpiérrez.

Peñarol jugó mejor en esos primeros minutos del complemento y llegó el segundo en pocos minutos, tras un remate de Franco Romero que pegó en Agustín Acosta y fue el 2-2.

El equipo de Diego Aguirre creció, pero se lesionó un tercer futbolista: Luis Angulo salió llorando, en una noche terrible para los carboneros.

En la hora, Francisco Coirolo le contuvo un penal a Eric Remedi, que había sido algo polémico por una falta sobre Tomás Olase.