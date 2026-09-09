Botana dice que sus "compañeros de partido" fueron víctimas de agresión feminista

"ella asumió que había sido un error y pidió disculpas.Bueno, y Camy también. ¿Y cuál es lo extraño? Pero además Camy dijo una cosa que es la que se dice normalmente en la calle o no...no fue una cosa de violencia contra la mujer, al revés, fue de evitar la violencia justamente porque porque es contra la mujer. Pero pero además es lo que hablamos. Eh, ¿a quién le extraña eso?"

Y remató " lo que lo que pasa que se hacen la víctima por cualquier cosa".

Lo que había dicho Camy

Carlos Camy había quedado en el centro de una polémica luego de una intervención en el Parlamento en la que, al cuestionar a la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, introdujo una consideración sobre su condición de mujer que rápidamente generó rechazo.

“La subsecretaria es mujer, si hubiera sido otro el caso capaz que lo resolvíamos de otra manera”, afirmó Camy durante la sesión parlamentaria, mientras cuestionaba a Valverde por sus declaraciones sobre la gestión del exministro del Interior Jorge Larrañaga.

Denuncia de "agresión feminista" y estrategia de autovictimización

Botana cuestionó la reacción del Frente Amplio , especialmente el comunicado en referencia a la defensa de Valverde y Lustemberg. Botana acusó al Frente Amplio de sostener su existencia y estrategia política mediante la «autovictimización», afirmando que incurren de forma sistemática en la crítica hacia los demás mientras asumen una postura de víctimas ante cualquier réplica pública.

Lo que dijo el Frente Amplio

El FA condenó los cuestionamientos de legisladores blancos contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde. Sostuvo que la "descalificación sistemática como táctica de oposición, especialmente cuando constituyen situaciones de violencia política basada en género, constituye una agresión que busca silenciar y amedrentar a las compañeras".