Canelones: gobierno sortea este miércoles 500 cupos para el transporte por aplicación.

El director general de Tránsito, Alejandro Alberro, señaló que uno de los aspectos previstos en la regulación es el pago de un canon por kilómetro recorrido por parte de las aplicaciones. De acuerdo con el jerarca, esos recursos serán destinados al fortalecimiento del transporte colectivo, según detalló, “donde hay líneas sociales en las que el gobierno departamental ya está colaborando”.

El jerarca también señaló que el objetivo es contribuir a que más recorridos lleguen a zonas que actualmente cuentan con escasa frecuencia de ómnibus.

El periodo para postularse finalizó en mayo e incluyó a trabajadores del taxi, remises y conductores particulares.