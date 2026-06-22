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Canelones: gobierno sortea este miércoles 500 cupos para el transporte por aplicación

La regulación del servicio prevé que los ingresos generados por las aplicaciones contribuyan a fortalecer el transporte público de Canelones.

Canelones: gobierno sortea este miércoles 500 cupos para el transporte por aplicación.

Canelones: gobierno sortea este miércoles 500 cupos para el transporte por aplicación.

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La Intendencia de Canelones realizará este miércoles 24 de junio, a las 10.00 horas, el sorteo público de cupos para el nuevo Sistema de Transporte por Aplicación, en el marco de la regulación de este servicio en el departamento. La instancia podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales de la comuna.

La medida forma parte de la implementación del decreto 00001_2026, aprobado por la Junta Departamental, que establece las condiciones para el funcionamiento del transporte de pasajeros mediante plataformas digitales, como Uber y Cabify, en territorio canario.

El destino de la recaudación

Según informó la Intendencia de Canelones, la normativa busca dar marco a una modalidad de traslado que ha ganado terreno en los últimos años y que registra una utilización creciente en distintos puntos del país.

El director general de Tránsito, Alejandro Alberro, señaló que uno de los aspectos previstos en la regulación es el pago de un canon por kilómetro recorrido por parte de las aplicaciones. De acuerdo con el jerarca, esos recursos serán destinados al fortalecimiento del transporte colectivo, según detalló, “donde hay líneas sociales en las que el gobierno departamental ya está colaborando”.

El jerarca también señaló que el objetivo es contribuir a que más recorridos lleguen a zonas que actualmente cuentan con escasa frecuencia de ómnibus.

El periodo para postularse finalizó en mayo e incluyó a trabajadores del taxi, remises y conductores particulares.

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