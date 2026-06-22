La Intendencia de Canelones realizará este miércoles 24 de junio, a las 10.00 horas, el sorteo público de cupos para el nuevo Sistema de Transporte por Aplicación, en el marco de la regulación de este servicio en el departamento. La instancia podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales de la comuna.
Movilidad
Canelones: gobierno sortea este miércoles 500 cupos para el transporte por aplicación
La regulación del servicio prevé que los ingresos generados por las aplicaciones contribuyan a fortalecer el transporte público de Canelones.