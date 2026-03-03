Hacete socio para acceder a este contenido

según el ine

Desempleo en enero se ubicó en 7,4%

Si se compara con diciembre, el desempleo aumentó 0,3 %, según datos del INE. En enero de 2025, había sido 8,1 %

Desempleo se mantiene estable.

 Gaston Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La tasa de desempleo ese ubicó en enero en 7,4 %, con una subida del 0,3 % con respecto a diciembre, según el informe mensual del Instituto Nacional de Estadística (INE). Hace un año, el desempleo era 8,1 %. Asimismo, la tasa de actividad se situó en 64,6 %, al tiempo que la tasa de empleo fue de 59,8 %.

Indica el INE que la mayor tasa de empleo se ubica en el rango de edad de las personas entre los 35 a los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo aparece en el grupo de los personas más jóvenes (entre los 14 y los 24 años).

Por otra parte, el desempleo es mayor en el interior que en Montevideo.

Se estima que el 8,2% de las personas ocupadas se encuentran subempleadas, es decir, que "trabajan menos de 40 horas (en forma habitual), desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo".

Desempleo y ocupación

El INE considera como ocupado "a toda aquella persona de 14 años o más de edad que trabajó por lo menos una hora durante el período de referencia de la encuesta, o que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que seguramente volverá".

Mientras tanto, se considera como desempleado "a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo. Por definición, también son desocupados aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días".

