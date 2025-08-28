Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Canelones | crecimiento |

Con fuertes contrastes internos

Canelones lidera el crecimiento poblacional en Uruguay

Según los datos del último censo, Canelones fue el departamento con mayor crecimiento demográfico en términos absolutos en la última década.

IMG_8486
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Canelones sumó más de 90.000 habitantes y alcanzó un total de 608.000 personas. El municipio de La Floresta encabezó el aumento relativo con un 110% respecto a 2011, mientras que Las Piedras, donde más de la mitad de la población tiene entre 0 y 34 años, enfrenta desafíos vinculados a la educación y al empleo.

En contraste, el Santoral y el Canelones rural muestran una población más envejecida y con dificultades para acceder a la educación terciaria.

Estos datos forman parte del análisis realizado por el Centro de Estudios Estratégicos Canario (CEEC) junto a la Dirección General de Descentralización y Participación, en el marco del ciclo “Sensibilización Demográfica Canaria”. La iniciativa recorre las ocho microrregiones y los 32 municipios del departamento y ya se presentó en Ciudad de la Costa, Las Piedras, Progreso y Atlántida.

Fuertes contrastes internos

En el encuentro realizado el 27 de agosto en la Costa de Oro, el técnico del CEEC Alejandro Sosa destacó la diversidad interna del departamento. “Hay un país adentro del departamento”, señaló, aludiendo a la convivencia de realidades muy distintas. Según indicó, el crecimiento de la Costa de Oro se explica en gran medida por la llegada de población proveniente de Montevideo, mayoritariamente de mayor edad, lo que está transformando municipios como Atlántida, Salinas y Parque del Plata - Las Toscas.

Por su parte, la directora del CEEC, Leticia Mazzini, sostuvo que el análisis demográfico resulta clave para la planificación del desarrollo y la definición de prioridades. Subrayó que el aumento de población en la Costa de Oro genera nuevas demandas en infraestructura y servicios. “Hoy estamos pensando en que tiene que haber un hospital, que tiene que haber saneamiento. Estas cosas, sin lugar a dudas, tienen que tener datos que las respalden”, afirmó.

Mazzini también alertó que el 30% del desempleo en el departamento corresponde a jóvenes, lo que, sumado a las dificultades de acceso a la educación terciaria, plantea un desafío central para las políticas públicas.

Los informes producidos en el marco del ciclo serán publicados próximamente en los medios oficiales del CEEC.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar