Canelones lidera el crecimiento poblacional en Uruguay

Fuertes contrastes internos

En el encuentro realizado el 27 de agosto en la Costa de Oro, el técnico del CEEC Alejandro Sosa destacó la diversidad interna del departamento. “Hay un país adentro del departamento”, señaló, aludiendo a la convivencia de realidades muy distintas. Según indicó, el crecimiento de la Costa de Oro se explica en gran medida por la llegada de población proveniente de Montevideo, mayoritariamente de mayor edad, lo que está transformando municipios como Atlántida, Salinas y Parque del Plata - Las Toscas.

Por su parte, la directora del CEEC, Leticia Mazzini, sostuvo que el análisis demográfico resulta clave para la planificación del desarrollo y la definición de prioridades. Subrayó que el aumento de población en la Costa de Oro genera nuevas demandas en infraestructura y servicios. “Hoy estamos pensando en que tiene que haber un hospital, que tiene que haber saneamiento. Estas cosas, sin lugar a dudas, tienen que tener datos que las respalden”, afirmó.

Mazzini también alertó que el 30% del desempleo en el departamento corresponde a jóvenes, lo que, sumado a las dificultades de acceso a la educación terciaria, plantea un desafío central para las políticas públicas.

Los informes producidos en el marco del ciclo serán publicados próximamente en los medios oficiales del CEEC.