Memoria, verdad y justicia: homenaje en la Sala Zitarrosa este 30 de agosto

El arte como homenaje

Tras el conversatorio, habrá un espectáculo artístico que reunirá a la murga Queso Magro y al Colectivo de artistas Todos Somos Familiares, con la actuación de Mario Carrero, Emiliano Muñoz, Gerardo “El Alemán” Dorado, Pablo Riquero, Darío Prieto, entre otros. La propuesta busca sumar la música y el arte a un homenaje cargado de memoria, afecto y lucha.

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue proclamado en 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas. En América Latina, la fecha comenzó a ser conmemorada en 1981 a partir de la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).

La desaparición forzada, considerada un crimen de lesa humanidad, fue aplicada en la región como parte de las políticas de terrorismo de Estado, buscando eliminar opositores, disciplinar a la sociedad y sembrar miedo. Sus huellas persisten hoy en la impunidad y en la ausencia de cientos de personas cuyo paradero aún se reclama conocer.

La convocatoria de este 30 de agosto en la Sala Zitarrosa reafirma un compromiso colectivo: “Mientras haya impunidad, seguiremos buscando. Mientras haya olvido, seguiremos recordando. Porque las personas desaparecidas son presencia, son bandera y son raíz de nuestra memoria colectiva”, expresan los organizadores.