Las dos renovaciones que se dilatan en Peñarol y generan incertidumbre

"Por ahora estamos en negociaciones, pero intentando entender si es mejor renovar o no. Por cómo están los número hoy, no nos conviene porque por los porcentajes que el club tiene de esos jugadores y con los porcentajes que nos piden, nos sale más caro renovar que lo que podemos llegar a ganar en enero con una venta de ellos", dijo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

Así las cosas, ambos futbolistas tenían la intención de renovar, pero las declaraciones del presidente mirasol abren la duda sobre el futuro de ambos jugadores para la próxima temporada. Lo concreto, es que tanto Silvera como Milans han sido jugadores fundamentales en el esquema de Diego Aguirre.

Peñarol visita a Río Negro de San José

Peñarol sale a escena esta noche en los dieciseisavos de final de la Copa AUF Uruguay y lo hace visitando a Río Negro de San José a partir de la hora 20:30 en el Estadio Casto Martínez Laguarda de la capital maragata.

En medio del Torneo Clausura y luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores, el equipo de Diego Aguirre tendrá una rotación importante ya que verán minutos varios juveniles y otros jugadores que no tienen mucha continuidad.

Por lo tanto, es probable que Martín Campaña sea el arquero, Damián Suárez, Gastón Silva, Juan Rodríguez, Lucas Hernández; Héctor Villalba, Leandro Umpiérrez, Stiven Muhlethaler, Lorenzo Couture, Brandon Álvarez y Matías Arezo, jueguen desde el inicio en San Josaé.

Lo cierto es que lo que se espera de Peñarol esta noche es un equipo alternativo ya que la meta del aurinegro está puesta ahora decididamente en el bicampeonato Uruguyo.

Del otro lado está un Río Negro de San José que llega tras otra muy buena actuación en la Copa Nacional de Clubes de OFI 2025, torneo que definió ante Universitario de Salto, que se terminó quedando con el título de campeón.

En Río Negro hay varios exjugadores profesionales, como Maxi Calzada, Bernardo Long y el “Teño” Roberto Brum.