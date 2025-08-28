Hacete socio para acceder a este contenido

Política PN | derrota | Ripoll

"nunca hubo una encuesta que diera ganador al PN"

Ripoll responde a Bianchi y expone las grietas en el PN tras la derrota electoral

La excandidata a la vicepresidencia cuestionó los intentos de responsabilizarla por el resultado y pidió al Partido Nacional “humildad y análisis real” frente a la derrota.

 Foto: Gaston Britos/ FocoUY
La derrota electoral del Partido Nacional (PN) en 2024 no solo abrió un nuevo ciclo político en el país, con el retorno del Frente Amplio (FA) al gobierno, sino también una serie de recriminaciones internas que han dejado al descubierto las fisuras en la fuerza política blanca.

En el centro de la polémica se encuentra Valeria Ripoll, excandidata a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por Álvaro Delgado. La senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró esta semana que Delgado cometió un “análisis erróneo” al elegir a Ripoll como su compañera de fórmula, insinuando que la decisión afectó las chances del PN en la contienda.

"Nunca hubo una encuesta que diera ganador al PN"

Ripoll respondió con dureza. En una entrevista radial, afirmó que la derrota era previsible y que en ningún momento las encuestas auguraban una victoria del PN. “La realidad es que desde el momento en que llegué al partido, antes de las elecciones internas incluso, nunca hubo una encuesta que diera ganador al PN”, dijo, en un intento de desmarcarse de la idea de que la elección de la fórmula fue determinante.

La exdirigente sindical también cuestionó el tono de las críticas: “¿En base a qué se plantea que la responsabilidad puede estar en la conformación de la fórmula o el haberme elegido a mí, si la realidad es que la elección nunca estuvo ganada?”. Y pidió al partido hacer un “análisis real” en vez de buscar “una cabeza de turco”.

Las palabras de Ripoll, que reivindican la necesidad de autocrítica colectiva y mayor cercanía con la ciudadanía, ponen en tensión el discurso de figuras como Bianchi, que intentan personalizar responsabilidades en la estrategia de Delgado.

Ripoll vs Bianchi

La senadora había revelado que otro de los nombres barajados para la vicepresidencia fue el del exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aunque el líder blanco optó finalmente por Ripoll. Con la derrota consumada, Bianchi se preguntó con ironía “quién levanta esos muertos”, en alusión al pasado sindical y mediático de la exdirigente de Adeom.

Más allá de los cruces personales, el intercambio refleja una disputa más profunda: la dificultad del PN para procesar su paso de partido de gobierno a oposición, y la falta de una narrativa unificadora frente al triunfo frenteamplista. Mientras Ripoll señala al FA como “especialista en relatos” y advierte sobre la incapacidad blanca para contrarrestarlos, voces internas parecen más preocupadas por dirimir responsabilidades que por trazar un camino de reconstrucción.

