José Carlos Álvarez de Ron retorna a las pantallas y comentará partido de Copa AUF

El reconocido periodista Álvarez de Ron volverá a la pantalla y al micrófono para comentar el partido de Peñarol y Río Negro por Copa AUF.

Por Redacción Caras y Caretas

El reconocido periodista deportivo José Carlos Álvarez de Ron anunció su regreso a la pantalla a solo días de su desvinculación de Canal 12. Álvarez de Ron se sumará como comentarista a las transmisiones de AUF TV, debutando junto a Rodrigo Romano en el partido entre Peñarol y Río Negro.

El encuentro se disputará en la jornada de este miércoles, a las 20:30 en el Estadio Casto Martínez Laguarda de San José.

El periodista, con más de 30 años de experiencia, expresó su entusiasmo en sus redes sociales: "Enorme placer de comentar mañana junto a Rodrigo Romano, Río Negro Peñarol por AUF TV. Vamos que Venimos" dijo Álvarez de Ron.

Esta nueva etapa llega poco después de su salida de Canal 12, donde trabajó durante 33 años. Su desvinculación, junto a la del periodista Ignacio Martirené, se produjo en el marco de una "renovación de figuras en el staff periodístico".

Tras conocerse la noticia, el periodista compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores, colegas y a Canal 12, destacando su larga trayectoria en la emisora y el apoyo recibido.

