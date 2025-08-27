El reconocido periodista deportivo José Carlos Álvarez de Ron anunció su regreso a la pantalla a solo días de su desvinculación de Canal 12. Álvarez de Ron se sumará como comentarista a las transmisiones de AUF TV, debutando junto a Rodrigo Romano en el partido entre Peñarol y Río Negro.
Toma la palabra
José Carlos Álvarez de Ron retorna a las pantallas y comentará partido de Copa AUF
