Trump especula con la posibilidad de lanzar un ataque contra Venezuela

El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que Caracas estaba movilizando todas sus fuerzas nacionales en respuesta a lo que describió como una amenaza estadounidense a la seguridad nacional y regional.

Posteriormente, el canciller venezolano, Yvan Gil, indicó que Venezuela solicitó apoyo al secretario general de la ONU, António Guterres, ante las amenazas de EEUU.

Despliegue en el Caribe

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio a principios de agosto por parte de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles de la droga como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, Carteles Unidos y MS-13.

En tanto, el Cartel de los Soles de Venezuela entró en la lista a finales de julio.

Por su lado, el Gobierno de Maduro alertó el martes sobre el envío de otros buques de guerra de EEUU al Caribe, "entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales".

(Sputnik)