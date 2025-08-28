Trump especula con la posibilidad de lanzar un ataque contra Venezuela

El presidente Donald Trump está dispuesto a usar "todo el poder de EEUU" para frenar el flujo de drogas a su país, informó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al comentar sobre la posibilidad de que el despliegue de activos navales estadounidenses en el Caribe se convierta en una operación militar.
"No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ni preguntas al respecto, pero lo que sí les diré es que muchos países del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas del gobierno. Y el presidente está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la afluencia de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia", dijo Leavitt en una sesión informativa.
Además, afirmó que el actual gobierno venezolano no es legítimo y calificó a Maduro de "fugitivo" y "jefe de un cártel de drogas".
El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que Caracas estaba movilizando todas sus fuerzas nacionales en respuesta a lo que describió como una amenaza estadounidense a la seguridad nacional y regional.
Posteriormente, el canciller venezolano, Yvan Gil, indicó que Venezuela solicitó apoyo al secretario general de la ONU, António Guterres, ante las amenazas de EEUU.
Despliegue en el Caribe
El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio a principios de agosto por parte de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En febrero, EEUU designó a una serie de carteles de la droga como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, Carteles Unidos y MS-13.
En tanto, el Cartel de los Soles de Venezuela entró en la lista a finales de julio.
Por su lado, el Gobierno de Maduro alertó el martes sobre el envío de otros buques de guerra de EEUU al Caribe, "entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales".
(Sputnik)