Cauta expectativa en Fucvam por rubros para vivienda en el presupuesto

"Por ahora lo único que tenemos es la promesa de campaña de duplicar el presupuesto para vivienda", recordó. Y advirtió que "si eso no se concreta ahora (en el presupuesto), la promesa no se va a cumplir, porque el proyecto establece las líneas para el quinquenio. Hay expectativas, pero nada concreto".

Fucvam "con todo el mundo"

Explicó que Fucvam se ha venido reuniendo "con todo el mundo" y que "todo el mundo nos da la razón y nos dice que se trata de un tema prioritario, pero nadie le pone el cascabel al gato". Y ese cascabel tiene nombre, y es más presupuesto".

Tienen previsto reunirse la semana que viene con la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y seguirán manteniendo contactos con todas las bancadas en el Parlamento. "Sabemos que se pueden hacer cambios de rubros, pero el Legislativo no tiene iniciativa para aumentar los recursos, por lo que tiene que ser ahora", sostuvo.

Por otra parte, Fucvam viene trabajando para la celebración del Día Mundial del Hábitat, el próximo lunes 6 de octubre. Ese día se realizará un acto en la plaza de Cagancha precedido de volanteadas durante setiembre en varios puntos del Centro de Montevideo.