Lorena Ponce de León reveló uno de los motivos de su separación de Lacalle Pou

Su popularidad creció en los simpatizantes del gobierno y se llegó a especular con la posibilidad de que la entonces "primera dama" incursionara en la actividad política.

No le gustaba nada su popularidad

Según publica este jueves el semanario Búsqueda, en el libro Lorena Ponce de León de palabra de la periodista Rosana Zinola -que será publicado la próxima semana- la exesposa de Lacalle tuvo una serie de propuestas para militar políticamente. Fueron varios los sectores partidarios que identificaron su potencial y la tentaron a integrar sus filas.

Ponce de León contó a la periodista que algunos dirigentes sobre todo de Canelones, le propusieron militar con ellos y ocupar un lugar en las listas. Pero, cuenta Zinola "a pesar de lo atractivo de las propuestas, Loli ya había tomado la decisión de no hacer política por lo menos para las elecciones pasadas.

No obstante, según revela el libro, la visibilidad de la primera dama no era vista con buenos ojos por el entonces presidente, que tampoco estaba de acuerdo con que impulsara el programa Sembrando. "Luis no quería" contó Ponce de León a la periodista. "Pero en la campaña yo siempre le decía que, si llegabamos a ganar, yo quería estar en el lugar de hacer. Y, básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lugar. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y que figurara, no le interesaba mi presencia en ningún lado".

"Pienso que quería resguardarme, pero tampoco quería que me luciera mucho, algo que en ese momento me lo llegó a decir", añadió.

Ponce de León sostuvo que ese fue uno de los motivos que llevó a que la pareja se separara: "Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada; más allá de que yo me luciera o no, si yo le daba sombra o no le daba sombra..., es que no quería . No quería que estuviera, que yo figurara mucho, no le interesaba. Lo desenamoró, vamos a decirlo de esa manera, porque, en realidad, es un poco eso".

Según su relato, al exmandatario tampoco le gustaba la notoriedad de su madre ni la de su hermana: "Calculo yo que no le gusta que la mujer que esté con él se note".